Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообедал в ресторане в Стамбуле. Теперь все ненавидят обслужившего его шеф-повара
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес пообедал в престижном ресторане Gokceʼs Nusr-Et в Стамбуле, что вызвало возмущение среди венесуэльцев — и даже политиков в США.
Мадуро в ресторане обслуживал владелец заведения, турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, известный как Salt Bae. Он получил такое прозвище — буквально «Малыш Соль» — за особый способ посыпать мясо солью, как, например, на видео, опубликованном ниже.
После визита Мадуро в ресторан Нусрет Гекче опубликовал три видеозаписи, однако удалил их, когда его стали критиковать за общение с президентом Венесуэлы. К тому моменту видео скачали и опубликовали многие другие. На первой записи повар нарезает перед президентом Венесуэлы мясо, на другой дарит ему футболку со своим изображением, а на третьей — обнимается с ним на прощание.
After deleting the Maduro videos from his Instagram account, @nusr_ett has now also scrubbed evidence of Maduro tucking into his famous steaks from Twitter. Here's the footage if you haven't seen it yet: pic.twitter.com/BP1DIwi03q— Alexandra Ulmer (@AlexandraUlmer) September 18, 2018
Повара осудил американский сенатор-республиканец Марко Рубио. Он заявил, что Гекче кормил «разжиревшего диктатора» страны, в которой треть жителей ест один раз в день, а младенцы страдают от недоедания. Сенатор также опубликовал номер телефона ресторана Гекче в Майами, после чего туда поступило множество звонков от разгневанных общением повара с Мадуро жителей разных стран.
В соцсетях стали публиковать карикатуры на Salt Bae, обыгрывая то, как он посыпает мясо солью. Один из карикатуристов изобразил, как турецкий повар посыпает солью хлеб голодающим жителям Венесуэлы, другой — как он посыпает останки венесуэльца перед окровавленным Мадуро.
YOU SHOULD FEEL SHAME 😠 @nusr_ett #MaduroSeJartaConTUDinero pic.twitter.com/kvaUUbBomp— VENEZUELA (@OpinandoPorAqui) September 18, 2018
Representación gráfica de la repugnante humillación de Maduro contra el famélico y empobrecido pueblo venezolano ni hablar del chef, Salt Bae. A él le digo: usted también es una vergüenza. Le metió sazón y carnita a quien se ríe cada día de la miseria del venezolano #17Sep pic.twitter.com/C1kZTZcnsP— Giuseppe Pipitone (@GPL27) September 18, 2018
Hey you @nusr_ett a present from Venezuela 👇🏻SHAME ON YOU! #SaltBae 👇🏻 pic.twitter.com/nqoC2RBRA6— Maleyne Aveledo ♏️ (@motilona) September 17, 2018
Николас Мадуро заявил на пресс-конференции в Каракасе, что посетил ресторан по приглашению Нусрета Гекче. По его словам, повар также сопровождал его во время визита в музей древностей, где президент изучил памятники Османской империи. Мадуро передал Гекче привет и пообещал вернуться в Стамбул. «Нусрет обслуживал нас лично. Мы болтали, хорошо провели с ним время», — сказал Мадуро.
Нусрет Гекче пока не комментировал встречу с Николасом Мадуро.