Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообедал в ресторане в Стамбуле. Теперь все ненавидят обслужившего его шеф-повара

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес пообедал в престижном ресторане Gokceʼs Nusr-Et в Стамбуле, что вызвало возмущение среди венесуэльцев — и даже политиков в США.

Мадуро в ресторане обслуживал владелец заведения, турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, известный как Salt Bae. Он получил такое прозвище — буквально «Малыш Соль» — за особый способ посыпать мясо солью, как, например, на видео, опубликованном ниже.

Salt Bae Meme Original Bruh Studios

После визита Мадуро в ресторан Нусрет Гекче опубликовал три видеозаписи, однако удалил их, когда его стали критиковать за общение с президентом Венесуэлы. К тому моменту видео скачали и опубликовали многие другие. На первой записи повар нарезает перед президентом Венесуэлы мясо, на другой дарит ему футболку со своим изображением, а на третьей — обнимается с ним на прощание.

After deleting the Maduro videos from his Instagram account, @nusr_ett has now also scrubbed evidence of Maduro tucking into his famous steaks from Twitter. Here's the footage if you haven't seen it yet: pic.twitter.com/BP1DIwi03q — Alexandra Ulmer (@AlexandraUlmer) September 18, 2018

Повара осудил американский сенатор-республиканец Марко Рубио. Он заявил, что Гекче кормил «разжиревшего диктатора» страны, в которой треть жителей , а младенцы страдают от недоедания. Сенатор также опубликовал номер телефона ресторана Гекче в Майами, после чего туда поступило множество звонков от разгневанных общением повара с Мадуро жителей разных стран.

В соцсетях стали публиковать карикатуры на Salt Bae, обыгрывая то, как он посыпает мясо солью. Один из карикатуристов изобразил, как турецкий повар посыпает солью хлеб голодающим жителям Венесуэлы, другой — как он посыпает останки венесуэльца перед окровавленным Мадуро.

Representación gráfica de la repugnante humillación de Maduro contra el famélico y empobrecido pueblo venezolano ni hablar del chef, Salt Bae. A él le digo: usted también es una vergüenza. Le metió sazón y carnita a quien se ríe cada día de la miseria del venezolano #17Sep pic.twitter.com/C1kZTZcnsP — Giuseppe Pipitone (@GPL27) September 18, 2018

Николас Мадуро заявил на пресс-конференции в Каракасе, что посетил ресторан по приглашению Нусрета Гекче. По его словам, повар также сопровождал его во время визита в , где президент изучил памятники Османской империи. Мадуро передал Гекче привет и пообещал вернуться в Стамбул. «Нусрет обслуживал нас лично. Мы болтали, хорошо провели с ним время», — сказал Мадуро.

Нусрет Гекче пока не комментировал встречу с Николасом Мадуро.