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Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообедал в ресторане в Стамбуле. Теперь все ненавидят обслужившего его шеф-повара

The New York Times
10:26, 19 сентября 2018

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес пообедал в престижном ресторане Gokceʼs Nusr-Et в Стамбуле, что вызвало возмущение среди венесуэльцев — и даже политиков в США.

Мадуро в ресторане обслуживал владелец заведения, турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, известный как Salt Bae. Он получил такое прозвище — буквально «Малыш Соль» — за особый способ посыпать мясо солью, как, например, на видео, опубликованном ниже.

Salt Bae Meme Original
Bruh Studios

После визита Мадуро в ресторан Нусрет Гекче опубликовал три видеозаписи, однако удалил их, когда его стали критиковать за общение с президентом Венесуэлы. К тому моменту видео скачали и опубликовали многие другие. На первой записи повар нарезает перед президентом Венесуэлы мясо, на другой дарит ему футболку со своим изображением, а на третьей — обнимается с ним на прощание.

«После удаления видео с Мадуро из аккаунта в инстаграме Salt Bae сейчас также зачистил в твиттере доказательства того, как Мадуро уплетает его знаменитые стейки. Вот видеоматериал, если вы его еще не видели»

Повара осудил американский сенатор-республиканец Марко Рубио. Он заявил, что Гекче кормил «разжиревшего диктатора» страны, в которой треть жителей ест один раз в день, а младенцы страдают от недоедания. Сенатор также опубликовал номер телефона ресторана Гекче в Майами, после чего туда поступило множество звонков от разгневанных общением повара с Мадуро жителей разных стран.

В соцсетях стали публиковать карикатуры на Salt Bae, обыгрывая то, как он посыпает мясо солью. Один из карикатуристов изобразил, как турецкий повар посыпает солью хлеб голодающим жителям Венесуэлы, другой — как он посыпает останки венесуэльца перед окровавленным Мадуро.

«Вы должны чувствовать стыд»
«Наглядное изображение отвратительного издевательства Мадуро над голодным и обедневшим венесуэльским народом, не говоря уже о шеф-поваре Salt Bae. Ему я говорю: ты тоже позор. Он поставил приправы и мясо перед теми, кто ежедневно смеется над страданиями венесуэльцев»
«Эй ты, Нусрет, подарок из Венесуэлы. Позор тебе!»

Николас Мадуро заявил на пресс-конференции в Каракасе, что посетил ресторан по приглашению Нусрета Гекче. По его словам, повар также сопровождал его во время визита в музей древностей, где президент изучил памятники Османской империи. Мадуро передал Гекче привет и пообещал вернуться в Стамбул. «Нусрет обслуживал нас лично. Мы болтали, хорошо провели с ним время», — сказал Мадуро.

Нусрет Гекче пока не комментировал встречу с Николасом Мадуро.

Александр Бакланов

Александр Бакланов

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