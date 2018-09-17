«Это ода благодарности кинотеатру „Спартак“». Премьера очень красивой песни Optimystica Orchestra

Пока группа Tequilajazzz готовит масштабный гастрольный тур и трибьют в честь собственного 25-летия, другой музыкальный проект Евгения Федорова Optimystica Orchestra тоже не сидит без дела. «Медуза» представляет премьеру одной из двух песен с нового сингла группы — это по-осеннему минорная и величественная баллада «Дождь», исполненная натуральным оркестром и украшенная россыпью цитат из кинематографа и монументальными соло духовых, струнных и рояля.

Meduza

Евгений Федоров

создатель Optimystica Orchestra

Эта песня изначально была написана для другой моей группы — Zorge. Но мы решили дать ей новую жизнь, потому что у нее изначально был больший недореализованный потенциал. Да и просто хотелось ее поиграть. По сути это своеобразная ода благодарности ленинградскому кинотеатру «Спартак», где мы проводили прекрасные вечера, просматривая старые классические киноленты, сидя в холодном промозглом зале, восхищаясь шедеврами и затем выходя под вечный петербургский дождь.

Сингл «Дождь/Лень» появится на всех цифровых платформах 21 сентября. Концертные презентации сингла состоятся 21 сентября в Санкт-Петербурге в клубе Roof Place и 6 октября в Москве в «Мумий Тролль баре».