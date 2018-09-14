В штате Массачусетс в десятках жилых домов произошли пожары и взрывы. Их вызвали неполадки на газопроводе

К северу от Бостона произошла серия пожаров и взрывов в жилых домах. В городах Лоуренс, Андовер и Северный Андовер (там живут около 146 тысяч человек) загорелись от 60 до 80 домов, сообщает канал Boston 25 News со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям штата Массачусетс. Данные о количестве взрывов разнятся — от трех до 70. Полиция призвала жителей пострадавших городов покинуть свои дома и направиться в специально оборудованные убежища.

В результате пожаров и взрывов один человек погиб и не менее 25 пострадали. Погибший — 18-летний житель Лоуренса Лионел Рондон умер после того, как на его автомобиль упал кусок трубы из взорвавшегося дома. По последним данным, в больницах находятся около 25 пострадавших. Как минимум один из них в критическом состоянии.

Причиной аварий стало чрезмерное давление на газопроводе, пишет Associated Press со ссылкой на заявление местных властей. Лоуренс, Андовер и Северный Андовер обслуживает газоснабжающая компания Columbia Gas. Ранее она объявила о работах по модернизации газопровода в нескольких районах Массачусетса, в том числе тех, где начались пожары и взрывы; не сообщается, связаны ли эти работы со случившимся. Компания начала проводить диагностику и сбрасывать давление на газопроводе (почему оно выросло, пока неизвестно).

Чтобы избежать новых пожаров, в пострадавших городах начали отключать газ и электричество. 14 сентября в Лоуренсе, Андовере и Северном Андовере закрыли школы и государственные учреждения. Приостановлено движение поездов из Бостона. «Красный крест» открыл пункты приема для пострадавших от пожаров. Организация зоозащитников MSPCA мобилизовала волонтеров для сбора информации о животных, которым требуется помощь.

Один из последних взрывов газа, приведших к жертвам, произошел в 2014 году в Нью-Йорке; в результате погибли восемь человек и еще около 50 пострадали. В 2011 году взрыв газа убил пять человек в городе Аллентаун (штат Пенсильвания). В 2010 году взорвался газопровод в калифорнийском городе Сан-Бруно; погибли восемь человек, были разрушены 38 жилых домов, сообщает Associated Press.