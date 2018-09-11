Американец получил 50 лет тюрьмы за сексуальное насилие над дочерью. Теперь его освободили: потому что собаку, которую он якобы убил, нашли живой

Водопроводчик из американского штата Орегон Джошуа Хорнер в апреле 2017-го был приговорен к 50 годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью. Обвинение строилось на показаниях пострадавшей — в деле не было других свидетелей или материальных улик.

В суде девочка заявляла, что Хорнер угрожал пристрелить ее собаку по кличке Люси, если она расскажет о его сексуальных домогательствах в полицию: по ее словам, в итоге он это и сделал. Хорнера признали виновным, хотя решение присяжных не было единогласным.

После приговора Хорнер обратился в общественную организацию Oregon Innocence Project, которая помогает несправедливо осужденным: он утверждал, что не убивал собаку, и сотрудники организации взялись за ее поиски. Через несколько месяцев собака была найдена живой у других хозяев.

Собака дочери Джошуа Хорнера Lisa Christon / AP / Scanpix / LETA

После обнаружения собаки прокурор подал ходатайство об отмене приговора из-за того, что предполагаемая жертва насилия лгала под присягой. Прокурор подчеркнул, что новые обстоятельства не отрицают возможности факта насилия, но из-за них возникают «обоснованные сомнения» в честности дочери Хорнера, так что ее заявления нельзя считать доказательством.

Суд согласился с доводами прокуратуры и отменил приговор. Предполагаемая жертва насилия, после того как собака была найдена, общаться с прокурорами отказалась.