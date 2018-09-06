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Вышел трейлер фильма про гибель подлодки «Курск». Его сняла студия Люка Бессона

Meduza
12:06, 6 сентября 2018

Студия Люка Бессона EuropaCorp выпустила трейлер фильма «Курск», который снял режиссер Томас Винтерберг. Сценарий картины основан на книге Роберта Мура «Время умирать», посвященной крушению подводной лодки «Курск» в 2000 году.

EUROPACORP

В главных ролях в «Курске» снялись Леа Сейду, Колин Ферт и Маттиас Шонартс. Последний играет капитана-лейтенанта Михаила Калекова, главного героя фильма.

В 2017 году СМИ писали, что из сценария фильма вырезали все сцены с Владимиром Путиным — студия якобы решила сфокусироваться на спасательной операции и не трогать политику.

Премьера «Курска» состоится 6 сентября на кинофестивале в Торонто. Выйдет ли фильм в российский прокат, неизвестно.

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