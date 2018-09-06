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Вышел трейлер фильма про гибель подлодки «Курск». Его сняла студия Люка Бессона
Студия Люка Бессона EuropaCorp выпустила трейлер фильма «Курск», который снял режиссер Томас Винтерберг. Сценарий картины основан на книге Роберта Мура «Время умирать», посвященной крушению подводной лодки «Курск» в 2000 году.
В главных ролях в «Курске» снялись Леа Сейду, Колин Ферт и Маттиас Шонартс. Последний играет капитана-лейтенанта Михаила Калекова, главного героя фильма.
В 2017 году СМИ писали, что из сценария фильма вырезали все сцены с Владимиром Путиным — студия якобы решила сфокусироваться на спасательной операции и не трогать политику.
Премьера «Курска» состоится 6 сентября на кинофестивале в Торонто. Выйдет ли фильм в российский прокат, неизвестно.