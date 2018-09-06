РПЦ собирается построить «православный Ватикан» в Сергиевом Посаде. На месте отелей, торгового центра, жилых домов и здания администрации

РПЦ намерена построить в Сергиевом Посаде «православный Ватикан» и снести для этого часть зданий в центре города. В распоряжении «Русской службы Би-би-си» оказался план, согласно которому у стен Троице-Сергиевой лавры должен появиться «храм под открытым небом» — площадка со сценой, на которой будут проходить массовые богослужения.

Церковь также предлагает построить библиотеку, комплекс церковных учреждений, молодежный центр, конгресс-центр и медиа-центр. «Православный Ватикан» займет территорию, на которой сейчас расположены здание администрации Сергиева Посада, два отеля, торговый центр, рынок, парк развлечений и несколько жилых домов — все это собираются снести.

О планах «очистить город от советского наследия» и превратить его в «духовную столицу православия» в августе говорил глава церковного совета по искусству и архитектуре, протоиерей Леонид Калинин. По его словам, проект развития Сергиева Посада уже одобрили патриарх Кирилл и президент Владимир Путин. В Кремле не ответили на вопрос «Русской службы Би-би-си», так ли это на самом деле.

Решение о реконструкции Сергиева Посада было принято в сентябре 2017 года. Официально разработкой концепции по заказу госкомпании «Дом.рф» занимается конструкторское бюро «Стрелка». Проект рассчитывают представить на согласование властям в ноябре, после чего должны будут пройти общественные слушания. И в городской администрации, и в «Стрелке» о планах РПЦ построить «православный Ватикан» узнали из СМИ.

В проекте КБ «Стрелка» нет планов по массовому сносу зданий. Речь идет только о том, чтобы снести несколько «ужасных» нежилых домов в центре города, рассказал «Русской службе Би-би-си» бывший мэр города Сергей Пахомов. Источники финансирования проекта реконструкции Сергиева Посада еще не определены.