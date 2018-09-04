Спикер гордумы Тюмени получил штраф за ДТП с двумя погибшими. И даже сохранил водительские права

Тюменский районный суд прекратил уголовное дело в отношении спикера городской думы Дмитрия Еремеева, которого признали виновным в ДТП с двумя погибшими. Суд приговорил 42-летнего парламентария к штрафу в 200 тысяч рублей, сообщил в фейсбуке глава Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов, присутствовавший на заседании. По информации прокуратуры, сумма штрафа ниже — 160 тысяч рублей. В карточке дела на сайте суда на момент публикации об этом не сообщалось. В гордуме Тюмени сказали, что ничего не знают о судебном решении.

Спикер Тюменской гордумы попал в ДТП 24 июня, когда выехал на внедорожнике Toyota Land Cruiser на встречную полосу, совершая обгон, писали уральские СМИ. Автомобиль Еремеева столкнулся с машиной такси Toyota Avensis, которая загорелась. 23-летний водитель такси и его 30-летний пассажир погибли. В отношении Еремеева возбудили дело по части пять статьи .

На судебном заседании 3 сентября следователь (по другим сведениям, прокурор) подал ходатайство, в котором попросил прекратить дело. Еремеев признал свою вину, но больше почти не говорил, отметил Едрышов. Весь процесс Еремеев провел стоя на ногах — он утверждал, что врачи запретили ему сидеть из-за травмы, полученной в аварии.

Государственный обвинитель сообщила на заседании, что в момент ДТП Еремеев был трезв. Следствие установило, что он виновен в аварии — спикер гордумы не убедился в безопасности обгона. При этом детально дорожное происшествие в суде не изучали.

Также в суде стало известно, что Дмитрий Еремеев выплатил потерпевшим около трех миллионов рублей компенсации морального вреда (это сопоставимо с его доходом за 2017 год — 2,946 миллиона рублей). Во время заседания судья спросила, есть ли у матери погибшего таксиста претензии к Еремееву. Как рассказал Едрышов, женщина посмотрела на адвоката спикера гордумы, после чего тихо ответила: « ».

Заседание продолжалось около 40 минут, судья Елена Галяутдинова провела еще час в совещательной комнате. В итоге она удовлетворила ходатайство и назначила Еремееву судебный штраф в 160 тысяч рублей. Поскольку уголовное дело прекратили, спикер Тюменской гордумы сохранил водительские права.

Прокуратура Тюменской области проверит, насколько законно решение суда по делу Дмитрия Еремеева. В ведомстве рассказали, что парламентария могли освободить от уголовной ответственности, если он примирился с потерпевшими. Если этого не произошло, то дело прекращать нельзя.