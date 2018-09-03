Сгорел Национальный музей Бразилии. Уничтожены 20 миллионов экспонатов

В Национальном музее Бразилии, которому в июне исполнилось 200 лет, 2 сентября произошел пожар. Музей находится в бывшей императорской резиденции — трехэтажном дворце Сан-Кристован в парке Кинта-да-Боа-Виста на севере Рио-де-Жанейро. Возгорание началось около 19:30 по местному времени уже после закрытия музея. В здании не было никого, кроме нескольких охранников, которые успели покинуть его. Причины пожара неизвестны. Полиция ведет расследование, пытаясь установить, не был ли пожар результатом умышленного поджога.

Огонь тушили 80 пожарных. По данным Associated Press, к тушению смогли приступить только через 40 минут — два пожарных гидранта оказались выведены из строя и воду пришлось брать из близлежащего озера. Взять под контроль распространение огня удалось только к утру понедельника, 3 сентября.

В огне погибла большая часть коллекции музея из 20 миллионов предметов. Спасти удалось лишь некоторые экспонаты. В музее хранились одни из крупнейших в Латинской Америке коллекций по палеонтологии, археологии и естественной истории, многочисленные артефакты из Древнего Египта, произведения греко-римского искусства и других культур из собрания королевской семьи. Среди наиболее известных экспонатов — древнейший в Южной Америке человеческий скелет «Лузиа» возрастом 12 тысяч лет, крупнейший упавший в Бразилии метеорит, уцелевшая при извержении Везувия римская фреска из Помпей, найденный в бразильском штате Минас-Жерайс скелет динозавра. В середине ХХ века музей стал частью Федерального университета Рио-де-Жанейро. В его стенах открылись множество студенческих лабораторий, а также располагалась одна из крупнейших научных библиотек страны.

В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Meduza

Президент Бразилии Мишель Темер назвал пожар в музее невосполнимой утратой для страны. «200 лет работы, исследований и знаний утрачены. Сегодня самый печальный день для всех бразильцев», — сказал он.

Руководство музея заявило, что в последние годы на фоне экономического кризиса в Бразилии учреждение страдало от недостатка государственного финансирования. Администрация даже объявляла сбор пожертвований на открытие новых экспозиций.

По словам представителя музея Луиза Дуарте, руководству удалось договориться с государственным банком BNDES об инвестициях в реставрацию музея только нынешним летом. В июне был подписан контракт на пять миллионов долларов, среди прочего предполагавший установку новой противопожарной системы в музее.