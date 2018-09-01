Полицейские застрелили актрису Ванессу Маркес из сериала «Скорая помощь». Во время приступа она направила на них пневматический пистолет

Американская актриса Ванесса Маркес, сыгравшая медсестру Венди Голдман в сериале «Скорая помощь», была застрелена у себя дома полицейскими 30 августа. Ей было 49 лет.

Полиция приехала к ней домой утром после звонка владельца дома, попросившего проверить, все ли с ней в порядке. По словам сотрудника шерифа, полицейские увидели, что у Маркес приступ, и вызвали медицинских работников, в том числе специалиста по психическим проблемам. Около полутора часов они уговаривали актрису обратиться за помощью врачей; как говорят представители властей, она выглядела недееспособной и не шла с ними на контакт.

По утверждению сотрудника шерифа, полицейские открыли огонь, когда Маркес направила на них оружие — позже выяснилось, что это был стреляющий металлическими пульками пневматический пистолет, который «выглядел как настоящий». Раненую актрису доставили в больницу, где врачи констатировали ее смерть. Власти проведут расследование случившегося.

Дом Ванессы Маркес SplashNews / Vida Press

Ванесса Маркес неоднократно публично говорила о своих проблемах со здоровьем. Она писала в соцсетях, что страдает от целиакии (непереносимость глютена) и других заболеваний и приступов; в марте перед акцией в поддержку движения #MeToo она написала, что «неизлечимо больна» и не может пойти на мероприятие. В 2014 году она говорила, что потратила все свои сбережения на лечение, которое ей не помогло.

Друзья Маркес подтверждают, что у нее были проблемы со здоровьем и деньгами, однако, по их словам, она не показывала признаков психического расстройства. По словам одной из ее подруг, Маркес переживала из-за неудачной карьеры — заметных ролей после «Скорой помощи» у нее не было. В последнее время из-за конфликта с владельцем дома актриса боялась выселения, пишет The Los Angeles Times.

В 2017 году после начала движения #MeToo Ванесса Маркес обвинила коллегу по «Скорой помощи» Джорджа Клуни в том, что он способствовал закату ее карьеры после ее жалоб на сексуальные домогательства и расизм на съемочной площадке. Клуни отверг эти обвинения, заявив, что не мог никак влиять на кастинг и не знал о ее внесении в «черные списки».