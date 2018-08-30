Французскую теннисистку наказали за то, что она сняла майку на корте US Open. На следующий день турнир изменил правила

Французская теннисистка Ализе Корне 28 августа на Открытом чемпионате США со шведкой Юханной Ларссон. В перерыве между вторым и третьим сетами Корне ушла в раздевалку сменить форму. Вернувшись на корт, она заметила, что надела майку задом наперед, и переодела ее. Из-за этого судья вынес Корне предупреждение за неспортивное поведение, поскольку правила турниров «Большого шлема» запрещают женщинам переодеваться на корте.

Судья вынес предупреждение теннисистке Ализе Корне за то, что она сняла майку на корте ESPN

Инцидент с Корне спровоцировал обвинения в двойных стандартах, поскольку мужчинам разрешено снимать майку на кортах US Open. Тренер Джуди Маррей, мать теннисиста Энди Маррея, раскритиковала действия судьи; американская теннисистка, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Бетани Маттек-Сандс назвала его решение «слабым», а австралийка Кейси Деллакква, недавно объявившая о завершении теннисной карьеры, — «смехотворным».

На следующий день руководство US Open официально разрешило теннисисткам переодевать майку, сидя в кресле игрока возле корта. «Нам очень жаль, что действия мисс Корне были расценены как нарушение правил. К счастью, ей было сделано предупреждение, за которым не последовало », — отмечается в заявлении US Open. Женская теннисная ассоциация (WTA) поддержала решение организаторов турнира, заявив, что с Корне обошлись несправедливо. «Ализе не сделала ничего плохого», — сказано в заявлении ассоциации.

Сама Корне рассказала, что посчитала вынесенное ей предупреждение ошибкой судьи, и выразила радость, что US Open решил изменить правила. «Когда я проснулась сегодня утром, я не думала, что это нарушение получит такой резонанс менее чем за сутки. Если честно, я очень удивлена», — цитирует француженку издание ESPN.

Ранее стало известно, что «Ролан Гаррос» ужесточит дресс-код из-за выступления Серены Уильямс в черном комбинезоне; теннисистка назвала его «вдохновленным ». В дальнейшем организаторы «Ролан Гаррос» попросят спортивные бренды сообщать, какую форму они готовят к турниру, заявил президент Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли. «Например, такая форма как у Серены в этом году, больше не будет приниматься. Надо уважать игру и соревнования», — процитировал Гюдичелли в твиттере спортивный журналист Кристофер Клири.