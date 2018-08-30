Французскую теннисистку наказали за то, что она сняла майку на корте US Open. На следующий день турнир изменил правила
MPI04 / Capital Pictures / Scanpix / LETA
Французская теннисистка Ализе Корне 28 августа сыграла на Открытом чемпионате США со шведкой Юханной Ларссон. В перерыве между вторым и третьим сетами Корне ушла в раздевалку сменить форму. Вернувшись на корт, она заметила, что надела майку задом наперед, и переодела ее. Из-за этого судья вынес Корне предупреждение за неспортивное поведение, поскольку правила турниров «Большого шлема» запрещают женщинам переодеваться на корте.
Инцидент с Корне спровоцировал обвинения в двойных стандартах, поскольку мужчинам разрешено снимать майку на кортах US Open. Тренер Джуди Маррей, мать теннисиста Энди Маррея, раскритиковала действия судьи; американская теннисистка, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Бетани Маттек-Сандс назвала его решение «слабым», а австралийка Кейси Деллакква, недавно объявившая о завершении теннисной карьеры, — «смехотворным».
На следующий день руководство US Open официально разрешило теннисисткам переодевать майку, сидя в кресле игрока возле корта. «Нам очень жаль, что действия мисс Корне были расценены как нарушение правил. К счастью, ей было сделано предупреждение, за которым не последовало штрафных санкций», — отмечается в заявлении US Open. Женская теннисная ассоциация (WTA) поддержала решение организаторов турнира, заявив, что с Корне обошлись несправедливо. «Ализе не сделала ничего плохого», — сказано в заявлении ассоциации.
Сама Корне рассказала, что посчитала вынесенное ей предупреждение ошибкой судьи, и выразила радость, что US Open решил изменить правила. «Когда я проснулась сегодня утром, я не думала, что это нарушение получит такой резонанс менее чем за сутки. Если честно, я очень удивлена», — цитирует француженку издание ESPN.
Ранее стало известно, что «Ролан Гаррос» ужесточит дресс-код из-за выступления Серены Уильямс в черном комбинезоне; теннисистка назвала его «вдохновленным Вакандой». В дальнейшем организаторы «Ролан Гаррос» попросят спортивные бренды сообщать, какую форму они готовят к турниру, заявил президент Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли. «Например, такая форма как у Серены в этом году, больше не будет приниматься. Надо уважать игру и соревнования», — процитировал Гюдичелли в твиттере спортивный журналист Кристофер Клири.