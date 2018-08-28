Журналисты получили отчет о крушении пассажирского лайнера в Катманду. Пилота обидела коллега: во время рейса он курил и плакал

12 марта 2018 года при посадке в аэропорту Катманду потерпел крушение пассажирский самолет Bombardier Dash 8 Q400 бангладешской авиакомпании US-Bangla. Он приземлился на футбольное поле рядом со взлетной полосой и загорелся. На борту находился 71 человек, 51 из них погиб. Эта авиакатастрофа стала самой крупной в Непале с 1992 года, когда при крушении лайнера «Пакистанских международных авиалиний» погибли все 167 человек, находившихся на борту.

После катастрофы Bombardier авиакомпания попыталась защитить пилотов разбившегося самолета, заявив, что командир экипажа Абид Султан и второй пилот Притула Рашид (они погибли при крушении) имели опыт посадки самолета в аэропорту Катманду, который находится высоко в горах и считается сложным для приземления, в частности, из-за сильных порывов ветра. Султан, по словам представителей US-Bangla, имел более пяти тысяч часов налета и совершал посадку в Катманду более 100 раз.

Официально причины крушения Bombardier пока не названы, но агентство AFP получило проект отчета о расследовании авиакатастрофы. Согласно этому документу, к крушению могло привести поведение командира экипажа. Во время полета Султан находился в эмоционально нестабильном состоянии из-за того, что коллега подвергла сомнению его профессионализм. «Такое недоверие и стресс привели к тому, что во время рейса он несколько раз курил в кабине пилотов и плакал», — сказано в отчете. Имя коллеги, усомнившейся в профессиональных качествах Султана, не названо.

Во время полета, как сказано в отчете, Султан безостановочно говорил, пытаясь произвести впечатление на второго пилота Притулу Рашид. Именно она, а не командир экипажа, управляла лайнером, когда он разбился. Монолог Султана «полностью дезориентировал» Рашид, которая незадолго до этого получила лицензию пилота и никогда не сажала самолет в аэропорту Катманду, говорится в отчете.

При посадке Рашид в последнюю минуту изменила направление полета Bombardier, не смогла достаточно быстро сбросить скорость и не провела необходимую проверку систем воздушного судна, говорится в отчете. Однако AFP не утверждает, что именно поведение командира экипажа стало причиной ошибок второго пилота.