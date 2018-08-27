Участник турнира по видеоигре Madden NFL 19 во Флориде застрелил двух человек и покончил с собой. Главное

На турнире по видеоигре в городе Джексонвилл (штат Флорида) произошла стрельба. 26 августа в развлекательном комплексе The Jacksonville Landing проходил отборочный этап турнира; двое его победителей должны были в октябре принять участие в главном соревновании по Madden NFL в Лас-Вегасе, первый приз которого составляет 25 тысяч долларов, сообщает Associated Press.

Звуки выстрелов и крики попали в трансляцию турнира на Twitch. Участники отборочного этапа в Джексонвилле транслировали прохождение Madden NFL 19 на стриминговом сервисе Twitch. В какой-то момент в трансляции послышались выстрелы и крики людей, после чего трансляция прервалась. Twitch позже удалил этот фрагмент, сообщает издание Miami Herald, но видео осталось в соцсетях.

Погибли три человека, включая самого стрелка; пострадали 13 человек, 11 из них получили огнестрельные ранения, сообщила полиция Джексонвилля. До приезда медиков некоторым пострадавшим первую помощь оказали члены городской пожарной бригады, у которых проходили учения рядом с The Jacksonville Landing. Позже раненые были доставлены в больницы, по данным полиции, как минимум двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Огонь открыл участник турнира — 24-летний Дэвид Катц из города Балтимор (штат Мэриленд), заявили в полиции Джексонвилля. Городской канал News 4 Jax со ссылкой на источники сообщил, что геймер был вооружен пистолетом. Он покончил с собой до прибытия полиции. Reuters пишет, что агенты ФБР уже провели обыск в доме Катца в Балтиморе и поговорили с его семьей.

Катц устроил стрельбу, разозлившись из-за проигрыша на турнире, рассказали очевидцы (официально о мотивах стрелка пока не сообщается). По информации Associated Press, Катц был победителем прошлогоднего турнира по Madden NFL. На видео, которое опубликовал канал News 4 Jax, комментаторы турнира 2017 года описывали Катца как «делового» и «сосредоточенного» игрока, который «пришел сюда не для того, чтобы завести друзей».

VIDEO of 24-year-old David Katz, the Baltimore gamer believed to have been the shooter at the Jacksonville Landing. Sheriff says he killed himself. Listen to how announcers describe him. pic.twitter.com/YkiAokUBHg — Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) August 27, 2018

Это третье массовое убийство во Флориде за последние два года. В феврале 2018-го 17 человек были убиты в школе Марджори Стоунман Дуглас в городе Паркленд; стрелком оказался бывший ученик школы, 19-летний Николас Круз. В июне 2016 года 49 человек погибли и 53 пострадали в результате стрельбы в гей-клубе Pulse в Орландо; нападавший — 29-летний Омар Матин — был застрелен полицией; перед смертью он признался в верности «Исламскому государству».