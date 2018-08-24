На телеканалах Узбекистана запретили упоминать бывшего президента Ислама Каримова. Его книги сдают в макулатуру, портреты снимают со стен

Редакторам всех телеканалов в составе подконтрольной государству Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) запретили упоминать в эфире имя бывшего президента страны . Об этом узбекистанской службе «Радио Свобода» сообщил ведущий, работающий на одном из каналов НТРК. По его словам, приказ не упоминать в эфире имя Каримова поступил от Хайриддина Султанова, государственного советника президента Узбекистана Шавката Мирзияева.

Запрет подтвердил главный редактор еще одного канала в составе НТРК. Он рассказал, что приказ издали около месяца назад, а 20 августа сотрудникам НТРК снова напомнили о нем. «Сейчас упоминать в эфире имя Ислама Каримова стало намного опаснее, чем [имя] главаря религиозных экстремистов », — сказал источник «Радио Свобода». Он добавил, что с начала 2018 года тележурналистам начали советовать чаще говорить в эфире про Мирзияева.

Журналист телеканала «Ешлар» заявил, что на НТРК запрещено не только упоминать в эфире имя Каримова, но и показывать его фотографии и памятники, а также репортажи, где имеются надписи с его именем. В НТРК эту информацию не прокомментировали.

Память о Каримове пытаются искоренить, уничтожая портреты и книги

Один из студентов Бухарского государственного университета в июне 2018 года сообщил «Радио Свобода», что из вуза вывезли все книги первого президента Узбекистана; по словам студента, их сдали в макулатуру.

Позже ученый, работающий в Институте рукописей Академии наук Узбекистана, рассказал, что институт получил выговор за висящий в зале собраний портрет Каримова. После этого, по его словам, руководство Академии наук поручило «уничтожить» все портреты Каримова и лозунги с его цитатами. «С настенных панно стерли все тексты, в которых упоминается имя Ислама Каримова. Около 10 портретов вынесли во двор Института рукописей», — сказал ученый.

В мае в Самарканде прошел рейд против торговцев сувенирами с изображением Каримова; их оштрафовали и конфисковали товар. Власти заявили, что торговцы продавали «кустарные сувениры с искаженным изображением первого президента». По словам блогера Ташпулата Рахматуллаева, сувениры действительно были некачественными. В частности, на них с ошибками приводились цитаты Каримова или были написаны фразы, которые не принадлежали первому президенту Узбекистана. В августе в Самарканде и Кашкадарьинской области снова устроили аналогичный рейд, пишет «Радио Свобода».

Новый президент обещал увековечивать память Каримова — и делал это

Шавкат Мирзияев 13 лет был премьер-министром в правительстве Ислама Каримова. После смерти президента в сентябре 2016 года он стал исполняющим обязанности главы государства, а в декабре выиграл президентские выборы. Через месяц Мирзияев подписал указ об увековечивании памяти Каримова. Он поручил присвоить имя первого президента ряду учреждений и улиц в разных городах, построить мемориальный комплекс в его честь, а также ежегодно праздновать день рождения Каримова и отмечать день его памяти. Государственные СМИ обязаны были сообщать про эти мероприятия, писало «Радио Свобода».

В августе 2017 года Мирзияев заявил, что в стране продолжат увековечивать память Каримова. «Сегодня все мы едины во мнении, что великие исторические заслуги нашего первого президента перед родиной и государством и неугасаемая память о нем вечно будет жить в сердцах нашего народа», — сказал Мирзияев, выступая на торжественном открытии памятника Каримову в Ташкенте.