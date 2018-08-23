Что вы знаете про историю авто?Партнерский тест
новости

В Иране на три дня освободили британку, осужденную за попытку переворота. Ее арестовали, когда она приехала к родственникам

Meduza
16:43, 23 августа 2018

Назанин Загари-Рэтклифф с дочерью Габриэлой. Архивная фотография

Free Nazanin Campaign / AP / Scanpix / LETA

Подданную Великобритании Назанин Загари-Рэтклифф, у которой также есть иранское гражданство, на три дня отпустили из тюрьмы в Тегеране. В 2016 году она получила пятилетний срок по обвинению в шпионаже и попытке свержения власти.

Заключенную выпустили утром 23 августа. Сейчас она находится вместе с семьей в Иране, но должна будет вернуться в тюрьму уже в воскресенье, 26 августа. Она встретилась со своей четырехлетней дочерью, которую не видела больше двух лет. Увидеть мужа — британца Ричарда Рэтклиффа — ей не удастся, поскольку иранские власти отказали ему в выдаче визы.

«Я была потрясена, так много плакала. Дом моего отца — это не мой дом, но он намного лучше тюрьмы», — сказала Назанин Загари-Рэтклифф. Как сообщает BBC News, супруг заключенной назвал ее временное освобождение счастливой неожиданностью.

Назанин Загари-Рэтклифф в апреле 2016 года приехала вместе с дочерью к родственникам в Иран. На обратном пути ее задержали в аэропорту Тегерана и предъявили обвинения по нескольким пунктам, включая шпионаж и попытку свержения власти. Ей инкриминировали, в частности, запуск курса журналистики «Би-би-си» с целью пропаганды против Ирана.

До ареста Назанин Загари-Рэтклифф работала менеджером проектов в благотворительном фонде Thomson Reuters Foundation. В 2009-2010 годах она была сотрудницей одного из подразделений «Би-би-си». Осужденная отвергает выдвинутые против нее обвинения и настаивает на том, что совершала частную поездку в Иран.

Британские власти выступают в защиту заключенной. В 2017 году Борис Джонсон, занимавший в то время пост министра иностранных дел Великобритании, заявил, что она «всего лишь обучает людей журналистике». Однако выступление Джонсона только усугубило ее положение. Иранские власти истолковали его слова как доказательство вины Загари-Рэтклифф в «пропаганде против режима».

Джереми Хант, сменивший Джонсона на посту министра, назвал временное освобождение заключенной очень хорошей новостью. Он пообещал продолжить борьбу за отмену приговора.

Наталья Жданова

Наталья Жданова

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы