На параде в Курске опрокинулся танк Т-34

В Курске на параде в честь 75-летия победы в битве на Курской дуге упал танк. После того, как Т-34 проехал перед зрителями, его попытались погрузить на платформу, однако танк с нее свалился. Водитель-механик и зрители не пострадали.

В Курске на параде упал Т-34 В Курске на параде упал танк Т-34 Опубликовано Meduza Четверг, 23 августа 2018 г.

Упавший с платформы Т-34, сообщает ТАСС, был специально доставлен в Курск для участия в параде из Ленинградской области. Он возглавлял колонну бронетехники.