США выслали в Германию 95-летнего охранника нацистского концлагеря Якова Палия. Его не могли депортировать 15 лет

США депортировали в Германию бывшего надзирателя концлагеря Травники Якова Палия. Он был одним из самых известных нацистских преступников, до последнего времени находившихся на территории Соединенных Штатов: из-за отсутствия у него какого-либо гражданства власти не могли депортировать Палия на протяжении 15 лет.

Яков Палий родился в 1923 году в селе Пядики на территории Польши (сейчас входит в состав Западной Украины) в украинской семье. С 1943 года он работал надзирателем в концлагере Травники, в котором в рамках были убиты тысячи евреев, а затем нес службу в одном из батальонов СС. В лагере Палий служил в вооруженной охране, а однажды воспрепятствовал побегу заключенных, которые позже были расстреляны.

В 1949 году Палий приехал в США и на основании действовавшего тогда Закона о перемещенных лицах, призванного помочь беженцам из Европы, остался там жить. Иммиграционным властям он заявил, что в годы войны работал на ферме и мебельной фабрике и никогда не служил в армии. В 1957 году Палий получил американское гражданство.

В 1989 году другой охранник лагеря Травники опознал Палия, после чего специальный отдел Минюста США, занимающийся поиском нацистских преступников, начал расследование его деятельности. В 2001 году Палий подтвердил чиновникам свое нацистское прошлое. Он утверждал, что сотрудничал с СС не по собственной воле, а под угрозой смерти.

В 2003 году суд признал Палия виновным в военных преступлениях и лишил его американского гражданства, а годом спустя было вынесено решение о его депортации. Но сделать это не удалось — Польша и Украина отказались принять его, а немецким гражданином он никогда не был. Палий и его жена продолжали жить в доме в Квинсе, несмотря на регулярные протесты местного еврейского сообщества.

После прихода в Белый дом Дональда Трампа американские власти усилили дипломатическую работу по выдворению Палия: как рассказал посол США в Германии Ричард Гренелл, занявший эту должность в начале 2018 года, Трамп, отправляя его в Берлин, назвал вопрос депортации приоритетным.

После нескольких месяцев активных переговоров власти Германии согласились принять Палия, подтвердив свою «моральную ответственность» за преступления пособников нацистского режима. По немецкому законодательству, страна может принять преступника, не являющегося ее гражданином, если это отвечает общественным интересам и делается с разрешения министерства иностранных дел.

20 августа Палия арестовали агенты американской иммиграционной службы, после чего его посадили в военный самолет до Дюссельдорфа. В Германии бывший охранник концлагеря будет жить в доме престарелых в городе Ален. В немецкой прокуратуре сообщили, что он вряд ли предстанет перед судом за свои преступления, так как скорее всего для этого не удастся собрать достаточного количества доказательств.