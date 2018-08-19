Шестиклассник расклеил по Волгограду объявления с просьбой найти лекарство для мамы. Ему ответили со всего мира

Волгоградский школьник Иван попросил местных жителей помочь найти таблетки «Нимотоп», необходимые его 43-летней маме. Он расклеил по своему району объявление: «Уважаемые жильцы. Просим вас не быть черствыми и равнодушными, очень нужно лекарство… Помогите вылечить маму! Спасибо, Иван».

В Волгограде шестиклассник расклеивает по городу листовки с призывом помочь его матери: женщина перенесла инсульт, и ранее принимала «Нимотоп», но сейчас срок регистрации лекарства в России закончился – и теперь его невозможно купитьhttps://t.co/t92Ft61EJg pic.twitter.com/iBDZGshFhN — Лентач (@oldLentach) August 17, 2018

Мать мальчика 1 августа попала в реанимацию с инсультом. При выписке ей прописали лекарство, которое тонизирует сосуды головного мозга. Если его не принимать, то велик риск, что из-за аневризмы мозга у женщины случится смертельный инсульт, рассказал ее старший сын Андрей. При этом нужных таблеток нет в России — их сняли с продажи после того, как закончился срок регистрации. Старший сын женщины отметил, что после непродолжительного лечения его мать выписалась из больницы, поскольку без препаратов находиться в стационаре «не имеет особого смысла».

Объявление школьника на одном из домов сфотографировала местная жительница Марина Петрухина, которая опубликовала снимок в социальных сетях. Она создала во «ВКонтакте» группу, чтобы помочь мальчику и его маме. На ее просьбу откликнулись люди из Волгограда, а также других городов России и стран, в том числе из Украины, Белоруссии, Израиля, Греции. Петрухина рассказала, что к 18 августа удалось найти три упаковки таблеток, а на банковскую карту матери Ивана перечислили около 20 тысяч рублей. После этого школьник наклеил рядом со старыми объявлениями новое: «Уважаемые жильцы. Спасибо всем, кто не остался равнодушным. Иван».

Благодаря вниманию СМИ к случившемуся местный комитет здравоохранения пообещал найти для заболевшей женщины препараты-аналоги.

Эта история вызвала активное обсуждение в соцсетях. В частности, врач-реаниматолог из Петербурга Зоя Андреева написала «ВКонтакте», что семья из Волгограда поступила неправильно, забрав женщину из больницы домой. По ее словам, необходимое лекарство для внутривенного введения (а не в таблетках) в России есть в неограниченных количествах, в том числе и в Волгограде. Как она утверждает, в этой форме лекарство более эффективно.

Получить оперативный комментарий в комитете здравоохранения Волгоградской области или Минздраве России «Медузе» не удалось.