В Пенсильвании опубликован доклад о сексуальном насилии над детьми со стороны местных священников. Большая коллегия присяжных работала над докладом два года — ее созвала прокуратура Пенсильвании на фоне многочисленных судебных исков и признаний пострадавших. Целью работы назывались проверка и упорядочивание всех случаев домогательств священников местных приходов; в общей сложности комиссия изучила, что происходило в шести епархиях штата, прихожанами которых являются 1,7 миллиона человек. Итоговый доклад насчитывает более 800 страниц.

Коллегия пришла к выводу, что насилие над детьми совершали более 300 священников. Эти случаи охватывают период с 1950-х годов до настоящего времени: помимо непосредственно сексуального насилия священники также заставляли детей употреблять алкоголь и снимали с ними порнографические ролики. Большинство из жертв были мальчиками различных возрастов — в докладе говорится о тысяче жертв, имена которых известны, но отмечается, что их могло быть гораздо больше. Многие из них впоследствии покончили жизнь самоубийством.

Руководство епархий годами покрывало преступников. Руководители церкви в штате и представители Ватикана, по данным авторов доклада, знали о совершавшихся преступлениях. При этом они не пытались бороться с насилием: многие священники продолжали служить после обвинений в домогательствах, часто просто меняя приходы. Некоторые из них даже получали повышения.

Фигуранты доклада пытались помешать его выходу. Некоторые священники до публикации обратились в суд, заявив, что коллегия присяжных безосновательно очерняет их репутацию. Суд отказался запретить публикацию, однако потребовал не называть публично их имена до рассмотрения дела по существу, которое запланировано на сентябрь. В то же время, две епархии, напротив, незадолго до выхода доклада добровольно предали огласке имена священнослужителей, обвиненных в преступлениях.

Большинство священников, насиловавших детей, не понесут уголовного наказания. Многие из предполагаемых преступников уже мертвы; также во многих случаях у преступлений истек срок давности. Из 300 фигурантов доклада на данный момент под уголовное преследование попали только двое.

Тема сексуального насилия священников над детьми в США широко обсуждается уже более 15 лет. Об отдельных случаях СМИ писали еще в 1990-х годах, но на национальном уровне о проблеме стали говорить с 2002 года, после выхода Boston Globe о массовых домогательствах в местной митрополии. После этого аналогичные расследования стали появляться регулярно. Обычно такие случаи заканчивались выплатой крупных компенсаций пострадавшим — в общей сложности разные епархии за последние годы выплатили более 2,5 миллиарда долларов жертвам домогательств.