Трансгендерная женщина стала кандидатом на пост губернатора в США. Впервые в истории

62-летняя женщина-трансгендер Кристин Холлкуист, которая до декабря 2015 года была мужчиной по имени Дэйв, примет участие в выборах губернатора штата Вермонт. Она выиграла праймериз Демократической партии США, обойдя трех других кандидатов — активиста по борьбе за чистоту окружающей среды, организатора танцевального фестиваля и 14-летнего подростка (законы штата не требуют, чтобы кандидат на выборах достигал возраста, с которого граждане получают избирательное право).

«Сегодня мы сотворили историю, — заявила Холлкуист, выступая перед своими сторонниками в Берлингтоне. — Мы продолжаем демонстрировать лидерство в области гражданских прав, и Вермонт может стать маяком для всего мира».

Кристин Холлкуист рассказывала, что уже в детстве чувствовала себя девочкой. Позже она стала покупать женскую одежду и носить ее втайне. Тем не менее, она заключила брак с женщиной по имени Пэт, в семье родились трое детей. Инженер по образованию, Холлкуист в 1998 году пришла в энергетическую компанию Vermont Electric Cooperative и спустя семь лет возглавила ее.

В 2015 году Холлкуист решила совершить каминг-аут — надела на работу парик и блузку. Она очень боялась, что такой ее не примут. «Я была уверена, что после этого буду спать где-нибудь в сточной канаве», — рассказывала Холлкуист. Тогда же она начала заместительную гормональную терапию.

Холлкуист возглавляла Vermont Electric Cooperative в течение 12 лет. За это время компания добилась заметных успехов — прежде всего, радикально нарастила использование возобновляемых источников энергии. Охрана окружающей среды и борьба с климатическими изменениями позднее стала одним из основных тезисов ее предвыборной кампании.

В политику Холлкуист решила пойти после победы Дональда Трампа на президентских выборах. «8 ноября 2016 года я поняла, что мир изменился, — вспоминала она в интервью The Guardian. — Я была подавлена и не знала, что делать». Она начала участвовать в акциях протеста, а в 2017 году уволилась с работы и решила баллотироваться в губернаторы.

В 2018 году на выборах разного уровня в США выдвигались 43 кандидата-трансгендера. Холлкуист стала первой, кто будет участвовать в губернаторской гонке. Выборы в Вермонте пройдут в ноябре. Соперником Холлкуист станет действующий губернатор штата, республиканец Фил Скотт — он считается фаворитом.