Бэнкси не знал, что в Москве проходит выставка его работ. Организаторы заявили, что это нормально

Уличный художник 15 августа опубликовал в скриншот переписки, из которой следует, что он не знал о проведении выставки его работ в Москве. Собеседник прислал ему фотографию билборда с рекламой выставки, заявив, что плата за вход составляет 20 фунтов стерлингов (около 1700 рублей). «Ты знаешь, что эта выставка не имеет ко мне никакого отношения?», — ответил художник, добавив, что он не заставляет людей платить, чтобы увидеть его работы.

Выставка произведений Бэнкси в Москве открылась 2 июня и продлится до 2 сентября. Она проходит в Центральном доме художника (ЦДХ), билет стоит от 550 до 1400 рублей. В экспозиции представлены около 100 работ Бэнкси, среди которых 3D-объекты, принты и фотографии. На сайте выставки указано, что экспонаты собраны из «коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также частных собраний коллекционеров со всего мира».

Пост Бэнкси прокомментировали больше четырех тысяч человек, многие из них возмутились, что выставку работ художника устроили без его ведома. Но организаторы заявили, что все законно. «Да, Бэнкси не имеет отношения непосредственно к выставке, мы никогда этого не скрывали. Но он продает свои авторизованные принты коллекционерам, не запрещая их выставлять в галереях. У нас представлены именно эти авторизованные работы», — говорилось в комментарии, написанном с аккаунта московской выставки.

Организатор выставки Александр Начкебия заявил изданию Inc., что ее не позиционировали как согласованную с художником. «Больше того, во всех интервью мы прямо говорили, что наша выставка может вызвать его негативную реакцию», — сказал Начкебия. Он подтвердил, что экспозиция состоит из подлинных работ Бэнкси, хранящихся в частных коллекциях. «У нас представлены исключительно авторизованные работы — никаких кусков стен, вандально вырезанных против воли Бэнкси. Все работы имеют сертификаты подлинности», — сообщили Начкебия.

Соорганизатор выставки Евгений Гудов заявил изданию «Фонтанка», что плата за вход — «естественна», поскольку организаторы «заплатили музеям огромные деньги за привоз коллекции». Накануне открытия выставки Начкебия говорил RT, что стоимость страховки экспонатов превышает 10 миллионов фунтов стерлингов (855 миллионов рублей).

Выставку работ Бэнкси в ЦДХ посетили уже более 250 тысяч человек. «При текущей динамике мы выходим на 300 тысяч посетителей, а это значит, что московская выставка Бэнкси будет самой посещаемой [из] всех выставок художника, в том числе организованных им лично», — сказал Начкебия РБК.