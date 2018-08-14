По всей Швеции с разницей в несколько минут сожгли более 100 автомобилей. У полиции нет подозреваемых

Во многих городах Швеции преступники в черной одежде и масках устроили массовые поджоги автомобилей. Не менее 80 машин сгорели полностью, еще 30-40 получили повреждения.

Больше всего поджогов совершили в Гетеборге, втором по величине городе Швеции, и Тролльхеттане, расположенном в 70 километрах от него. В одном из районов Гетеборга подожгли около 60 автомобилей, 31 из них полностью уничтожен огнем. В Тролльхеттане примерно 30-40 поджигателей заблокировали улицы и забросали камнями полицейских.

La "jeunesse Suédoise" de #Göteborg est fière de vous offrir votre dose quotidienne d'enrichissement multiculturel. 🔥 pic.twitter.com/wbBdNMhCnE — Raphaël De Brouwer (@RaphDeBrouwer) 14 августа 2018 г.

Автомобили также жгли в Люсекиле, Алафорсе, Фалькенберге, Мальме и других городах Швеции. В Стокгольме и Уппсале сгорели 13 машин. Помимо автомобилей преступники поджигали мопеды и автомобильные покрышки. О пострадавших не сообщается.

Пожары во многих городах начались около девяти часов вечера 13 августа с разницей в несколько минут. Последние сообщения о возгораниях спасатели получили примерно в 22:40. Полиция предполагает, что поджоги связаны между собой, а преступники координировали свои действия в социальных сетях. Полицейские допросили несколько молодых людей, которые находились на месте пожаров, но их связь со случившимся доказать не удалось. Утром 14 августа у полиции не было ни одного подозреваемого.

После массовых пожаров премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил в эфире национального радио и обратился к преступникам с вопросом: «Что, черт возьми, вы делаете?» Глава правительства считает, что общество должно жестко отреагировать на поджоги.

В полиции называют поджоги 13 августа самыми масштабными за последнее время. «У нас были периоды с большим числом пожаров, но чтобы в один и тот же вечер и за такой короткий промежуток времени во многих разных местах — я не знаю, случалось ли такое раньше», — сказала телеканалу STV представитель полиции Улла Брем.