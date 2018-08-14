Американец поссорился с женой, угнал самолет и врезался на нем в свой дом

47-летний американец Дуэйн Юд после ссоры с женой угнал легкий двухмоторный самолет Cessna 525 и врезался на нем в свой дом. Инцидент произошел 13 августа в небольшом городе Пейсон недалеко от Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Дуэйн Юд погиб. Его жена и ребенок, находившиеся в доме, не пострадали.

Ссора между супругами произошла днем ранее. Юд с женой выпили и пошли выяснять отношения на территорию каньона American Fork. Там он начал бить жену, из-за чего свидетели конфликта вызвали полицию. Юда задержали по подозрению в домашнем насилии, но вскоре отпустили под залог.

Дуэйн Юд Utah County Sheriffʼs Office / AP / Scanpix / LETA

Юд попросил полицейских, чтобы его проводили домой. Он собрал свои вещи, сел в машину и уехал. Добравшись до ближайшего аэропорта Форк-Спрингвилл, он угнал (предположительно, у своего работодателя), небольшой пятиместный Cessna 525 и направил его на собственный дом. При столкновении самолет развалился на части и загорелся.

Похожая история произошла в Новосибирске в 1976 году — летчик Владимир Серков, от которого ушла жена, врезался на самолете Ан-2 в пятиэтажку, где она жила вместе с родителями. Погибли пять человек, включая самого пилота. Его супруги в тот день не было дома.