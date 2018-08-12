В Германии сняли запрет на нацистские символы в видеоиграх. Гитлеру (кажется) можно больше не сбривать усы

В октябре 2017 года компания-издатель компьютерных игр Bethesda Softworks представила Wolfenstein II: The New Colossus — новую часть серии шутеров про борьбу с нацистами, содержащих элементы альтернативной истории. В Wolfenstein II события разворачиваются в альтернативном 1961 году. К тому времени Третий рейх захватил весь мир.

Уголовный кодекс Германии запрещает пропаганду нацистских символов; их можно показывать только в фильмах или книгах в художественных и научных целях — в частности, чтобы сохранить историческую достоверность. Поэтому перед выпуском Wolfenstein II на немецкий рынок игру пришлось отредактировать.

В немецкой версии в сцене с Адольфом Гитлером свастика на нацистском флаге заменена на выдуманный треугольный символ, а самого Гитлера называют не фюрером, а канцлером. Цензуре подвергся даже его внешний облик — Гитлеру сбрили усы. При этом в других странах Wolfenstein II вышла без купюр.

Censored Gaming

Гитлер без усов стал мемом

Выбритое лицо Гитлера не только возмутило геймеров («Им стоило просто надеть ему на голову бумажный пакет с надписью «Не-Гитлер», — написал один из комментаторов на ютьюбе), но и стало мемом. Израильские разработчики Алон Карми, Шалев Моран и Надав Хексельман создали игру-пародию под названием Wolfenstache: The New Censorship, в которой надо отстреливаться от летающих усов Гитлера винтовкой с прицелом в виде звезды Давида.

Геймплей Wolfenstache: The New Censorship BatGear

Карми, Шалев и Хексельман решили спародировать Wolfenstein II после того, как Bethesda без объяснения причин отказалась от распространения игры в Израиле. Разработчики заявили Motherboard, что таким образом хотели поддержать «товарищеский дух» среди геймеров. По их мнению, купюры в Wolfenstein II оскорбительны и для немцев, и для евреев. Карми отметил, что в Израиле компьютерные игры о Второй мировой войне не подвергают цензуре.

Германия запретила нацистскую символику в играх 26 лет назад

Феликс Фальк — глава ассоциации GAME, объединяющей представителей немецкой игровой индустрии, — рассказал изданию GamesIndustry, что в Германии запретили нацистские символы в играх в 1992 году, после выхода Wolfenstein 3D. GAME пытались добиться того, чтобы власти признали культурную ценность компьютерных игр и приравняли их к фильмам и книгам. По словам Фалька, история с цензурой в Wolfenstein II широко обсуждалась в немецкой прессе и помогла понять, какое значение сегодня придают играм в обществе.

Геймплейный трейлер Wolfenstein 3D 3D Realms

9 августа GAME объявила, что власти Германии сняли запрет на нацистскую символику в компьютерных играх. Это не значит, что ее смогут показать в любой игре — разрешение будет давать регулятор игровой индустрии USK, который проверяет компьютерные игры перед выходом на рынок и присваивает им возрастной рейтинг. В USK заверили, что не станут препятствовать использованию нацистской символики, если это будет оправдано характером игры.

Как отмечает GamesIndustry, в теории Bethesda теперь сможет перевыпустить Wolfenstein II в Германии без купюр. Но Фальк сомневается, что разработчики будут вносить изменения — в том числе из-за отсутствия гарантий, что после этого USK пропустит игру на немецкий рынок.