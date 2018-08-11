В Сиэтле сотрудник авиакомпании угнал пустой самолет. Через полтора часа он разбился

В международном аэропорту Сиэтл-Такома (штат Вашингтон, США) сотрудник авиакомпании угнал пустой самолет и затем разбился неподалеку от города. Это произошло вечером 10 августа (ранним утром в субботу по Москве).

29-летний мужчина, имя которого официально не называлось, угнал турбовинтовой самолет Bombardier Q400 авиакомпании Horizon Air, вмещающий 76 пассажиров. В компании заявили, что самолет не готовился к штатному вылету; угонщик — сотрудник авиакомпании, который занимался обслуживанием самолетов на земле — поднял его в воздух без разрешения диспетчеров.

Полет Bombardier видело множество людей — по словам очевидцев, самолет летал кругами в районе залива Пьюджет и выполнял опасные фигуры. Как сообщил представитель шерифа округа Пирс, через несколько минут после его взлета с базы в Портленде взлетели два истребителя F-15, чтобы «уберечь людей на земле». Истребители также видны на видеозаписях.

Footage of #stolenplane #Seattle. It was chased by 2 F15 but Air Force planes were not involved in the crash. 29 years old guy who stole the plane was alone in the Aircraft, he was mechanic of an Airline local police. pic.twitter.com/iI6k769FtH — Aiman khosa (@Aimenkhosa) August 11, 2018

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018

Через полтора часа после взлета самолет разбился, упав на небольшой малообитаемый остров в заливе. Данных об обстоятельствах падения пока нет. О пострадавших на земле в результате крушения неизвестно. Представитель шерифа заявил, что у пилота были суицидальные наклонности и случившееся никак не связано с терроризмом. Расследованием инцидента займется ФБР.

Video showing the moments that the stolen plane crashed outside of Seattle 😳 pic.twitter.com/ZkHvhouHlN — Kris Hanson (@KrisHansonRCF) August 11, 2018

На ютьюбе появились записи переговоров угонщика с диспетчером, который называл его именем Рич. Диспетчер (пилот обращался к нему как к Эндрю) предложил Ричу сесть на военном аэродроме поблизости, но тот ответил, что опасается: «Я думаю, что и там что-нибудь испорчу. И у них вероятно есть противовоздушное вооружение!». Угонщик также предположил, что его ждет пожизненное заключение, и поинтересовался у Эндрю, даст ли Alaska Airlines (материнская компания Horizon Air) ему должность пилота в случае удачного приземления. Эндрю несколько раз повторил, что пытается найти для него безопасное место посадки; помимо военного аэродрома он допустил, что Рич может сесть на воду в заливе Пьюджет.

В какой-то момент Рич сказал, что ему нужны координаты косатки, которая плавает с мертвым детенышем в районе Западного побережья США уже более двух недель. «Множество людей переживают за меня. Они будут разочарованы, когда услышат, что я сделал это. Я хотел бы извиниться перед каждым. Просто сломанный парень с парой разболтавшихся винтов», — сказал угонщик диспетчеру.

«Наши сердца — с семьей погибшего, как и со всеми сотрудниками Alaska Air и Horizon Air», — заявила глава компании Horizon Air Констанс фон Мюлен.