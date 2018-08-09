В Боливии украли президентскую медаль. Охранник оставил ее в машине в криминальном районе на улице «красных фонарей»

В Боливии украли президентский знак отличия, который надевают только в торжественных случаях. Это золотая медаль, инкрустированная изумрудами. В 1825 году Конгресс Боливии подарил ее национальному герою Южной Америки Симону Боливару.

Регалию собирались доставить действующему главе государства Эво Моралесу в город Кочабамба — он прибыл туда для участия в военном параде. Офицер, перевозивший медаль с лентой, должен был вылететь в Кочабамбу из аэропорта Эль-Альто, расположенного рядом с боливийской столицей, городом Ла-Пас. Но по каким-то причинам он опоздал на свой рейс и, пока дожидался следующего, оставил машину с медалью на улице «красных фонарей», в одном из самых криминальных районов города.

#Bolivia's presidential medal stolen from car before being delivered to Morales https://t.co/vfnbX3ngLC — CGTN (@CGTNOfficial) August 9, 2018

Президентский знак отличия, который обычно находится в специальном хранилище в Банке Боливии, перевозили в обычном рюкзаке — преступники похитили его, разбив окно автомобиля. Бывший президент Боливии Карлос Меса сравнил это преступление с кражей короны королевы Великобритании.

По горячим следам задержали организатора преступления, гражданина Перу по кличке Йог. Полиция пытается поймать остальных — в группу преступников предположительно входили четверо перуанцев. Офицер, который неудачно припарковал машину и оставил президентскую медаль без присмотра, тоже задержан — его обвиняют в халатности.

Медаль найдена — преступники оставили ее в церкви в Ла-Пасе. Узнав о том, что в рюкзаке находится предмет государственной важности, они испугались, позвонили на один из местных телеканалов и рассказали, где находится рюкзак.

Вовремя доставить медаль Моралесу не успели — на военном параде 8 августа президенту пришлось выступать без регалий.