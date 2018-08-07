В Германии вынесли приговор по делу об изнасилованиях ребенка. Мать продавала его педофилам в даркнете

В Германии суд приговорил к 12,5 годам тюремного заключения 48-летнюю женщину из Штауфена (город рядом с Фрайбургом на юге страны), которая продавала своего семилетнего сына участникам сети педофилов. Ее 39-летний партнер, ранее судимый за педофилию, получил 12 лет тюрьмы.

В немецких СМИ осужденные фигурируют под именами Беррин Т. и Кристиан Л. Их признали виновными по 60 эпизодам, включая принуждение к проституции, запугивание, жестокое обращение и изнасилование, сообщает Deutsche Welle.

В материалах дела говорится, что пара продавала ребенка за 10 тысяч евро, находя клиентов в даркнете (скрытой части интернета). Издевательства над мальчиком продолжались в течение двух лет — в 2015-2017 годах (сейчас мальчику 10 лет). Во многих случаях преступники вели трансляции в интернете и продавали видео с издевательствами: на сохранившихся записях, в частности, снят связанный ребенок в маске. Беррин Т. и Кристиан Л. принимали личное участие в насилии над ребенком. Выйти на подозреваемых удалось в сентябре 2017 года после анонимного сообщения в полицию.

Услугами пары пользовались не менее шести человек, в том числе трое жителей Германии, один испанец и один швейцарец. Их приговорили к тюремным срокам от восьми до 10 лет. Как стало известно из материалов дела, один из преступников, 44-летний житель Германии, получил от Беррин Т. разрешение изнасиловать ее сына. Когда он попросил позволить ему убить ребенка, она отказала.

Один из обвиняемых в суде Patrick Seeger / dpa / Alamy / Vida Press

Кристиан Л. в своих признательных показаниях взял на себя основную ответственность за совершенные преступления. Мать ребенка, как сообщил судья Стефан Бюргелин, стала соучастницей, поскольку ее партнер угрожал уйти от нее. В дальнейшем у Беррин Т. появился «финансовый интерес».

Прокуратура требовала для главных фигурантов дела более длительных сроков, но суд снизил их после того, как обвиняемые передали следователям информацию о других участниках преступления. При этом в отношении Кристиана Л. также действует ордер на превентивный арест: он позволяет держать под стражей людей, считающихся опасными для общества, даже после окончания срока их заключения.

Газета The Guardian называет дело Беррин Т. и Кристиана Л. самым страшным преступлением такого рода в истории Германии. Дело спровоцировало призывы к тщательному пересмотру работы служб социального обеспечения. Остается неясным, почему социальные работники не обратили внимания на положение мальчика и позволили ребенку жить под одной крышей с человеком, осужденным за педофилию.