Токийский медицинский университет уличили в занижении баллов абитуриенткам. Вуз не считал это дискриминацией

В начале августа газета «Емиури симбун» написала, что Токийский медицинский университет занижал баллы абитуриенткам. По данным издания, такая практика существовала по крайней мере с 2011 года. Девушкам занижали оценки примерно на 10%, из-за чего студенток становилось все меньше: если в 2010 году девушки составляли 38% учащихся, то в 2018-м — только 18%. При этом количество желающих поступить в вуз абитуриенток год от года не уменьшалось.

Девушкам занижали баллы из опасений, что они не будут работать по специальности. Руководство вуза полагало, что многие из них, в будущем родив ребенка, посвятят себя уходу за ним, а также что мужчины в большей степени готовы к работе врача с постоянными переработками и ночными дежурствами. При этом, по данным источников СМИ в вузе, руководство не считало свои действия дискриминацией — а наоборот, полагало, что таким образом действует в интересах общества.

История вскрылась в ходе другого расследования, которое начали из-за подозрений в коррупции. В июле стало известно, что высокопоставленный чиновник министерства образования пообещал университету поддержку одного из проектов в обмен на гарантию зачисления его сына. Из-за этого ректор и президент вуза были уволены, а внутренние документы учебного заведения начала изучать независимая комиссия юристов.

7 августа был опубликован доклад независимой комиссии, подтвердивший махинации руководства университета. Комиссия пришла к выводу, что гендерная дискриминация с понижением баллов абитуриенткам имела место как минимум с 2006 года. Информация о том, что руководство вуза повышало баллы некоторым из абитуриентов за взятки, также подтвердилась. Руководство вуза принесло извинения за то, что университет «предал доверие общества», и пообещало не допустить повторения такой практики.

В Японии ситуация с гендерным равенством в сфере труда обстоит намного хуже, чем в других развитых странах. В 2017 году страна заняла 114-е из 144 мест в рейтинге гендерного равенства, которое публикует Всемирный экономический форум. Менее 4% крупных японских корпораций возглавляют женщины, а в руководящем составе 73% компаний их нет вообще. Более половины из работающих в Японии женщин трудоустроены не на полный рабочий день.