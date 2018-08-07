Канада потребовала прекратить аресты активистов в Саудовской Аравии. Ей ответили картинкой с самолетом, летящим к башне в Торонто

1 августа правозащитные организации сообщили о в Саудовской Аравии. Среди задержанных оказалась правозащитница Самар Бадави — сестра блогера Раифа Бадави, который критиковал высшее духовенство Саудовской Аравии и в 2014 году был приговорен к 10 годам тюрьмы и 1000 ударам плетью по обвинению в оскорблении ислама. Жена и дети блогера уехали в Канаду, чтобы избежать преследования; в июле 2018 года они получили канадское гражданство.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд 2 августа в твиттере призвала власти Саудовской Аравии отпустить на свободу Раифа и Самар Бадави. На следующий день твит, осуждающий аресты саудовских правозащитников, появился и в аккаунте канадского МИДа.

«Канада всерьез обеспокоена новыми арестами правозащитников и активисток по борьбе за права женщин в Саудовской Аравии, в том числе Самар Бадави. Мы призываем саудовские власти немедленно освободить [ее] и остальных мирных правозащитников», — заявило министерство.

Канадского посла объявили персоной нон грата

6 августа министерство иностранных дел Саудовской Аравии опубликовало серию твитов, в которых обвинило Канаду во вмешательстве в свои внутренние дела. «Использование фразы „немедленно освободить“ в канадском заявлении неудачно, предосудительно и неприемлемо в отношениях между государствами», — говорилось в одном из твитов.

Жестким ответом в твиттере саудовский МИД не ограничился. Канадского посла объявили персоной нон грата и попросили покинуть страну в течение суток; саудовский посол в Оттаве также был отозван для консультаций. Кроме того, Эр-Рияд распорядился заблокировать все новые торговые и инвестиционные сделки с Канадой и заморозить программы студенческого обмена (в Канаде учатся около 16 тысяч саудовцев). Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia объявил о приостановке с 13 августа рейсов в Торонто и обратно (это единственный канадский город, куда летает Saudia).

Саудовская Аравия пригрозила вмешательством во внутренние дела Канады

В одном из твитов МИДа Саудовской Аравии говорилось, что «еще одна попытка Канады вмешаться в наши внутренние дела будет означать, что мы имеем право вмешиваться во внутренние дела Канады». Но пользователи твиттера из Саудовской Аравии решили не дожидаться «еще одной попытки» и начали писать, что они обеспокоены и поддерживают .

«Саудовская Аравия легко могла бы поддержать сторонников отделения Квебека от Канады на референдуме 1995 года через финансирование кампаний в СМИ и атаки на канадское правительство <…>, но мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств — очевидно, в отличие от Канады», — говорилось в одном из твитов.

Как отмечает Buzzfeed, в некоторых случаях с разных аккаунтов публиковали одинаковые твиты.

В твиттере выложили картинку с самолетом, летящим к башне в Торонто

6 августа в аккаунте @infographic_ksa, который газета The Washington Post называет связанным с правительством Саудовской Аравии, опубликовали коллаж, на котором канадский пассажирский самолет летит к 553-метровой башне CN Tower — одному из символов Торонто. «Как говорится в арабском изречении: „Тот, кто лезет в то, что его не касается, находит то, что ему не понравится“», — говорилось в надписи на картинке.

Now deleted, here a screenshot of the threatening Saudi "infographic" featuring an airliner headed for the Toronto skyline. pic.twitter.com/LrkCLxxjFk — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 6, 2018

Картинка очевидно содержала отсылку к . Но администраторы @infographic_ksa заявили, что намекали не на теракты 11 сентября, а на высылку из Эр-Рияда канадского посла: самолет якобы указывал на его возвращение на родину. Тем не менее, аккаунт был вскоре закрыт по распоряжению министерства массовой информации Саудовской Аравии.

В разгар конфликта канадский МИД заявил, что не собирается разрывать дипломатические связи с Саудовской Аравией. Планируется, что посольство Канады в Эр-Рияде продолжит работу и после высылки посла. При этом министр иностранных дел Христя Фриланд заверила, что Канада не откажется от своей позиции относительно арестов правозащитников в Саудовской Аравии. «Мы всегда будем выступать за права человека, мы всегда будем поддерживать права женщин. Это не изменится», — заявила министр.