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Журналистка четыре года назад опубликовала твиты про белых, которые пользователям показались расистскими. Она едва не лишилась работы

Meduza
13:46, 6 августа 2018

Сара Джионг

XOXO Festival / YouTube (CC BY)

Газета The New York Times 1 августа объявила, что нанимает на работу журналистку Сару Джионг, которая пишет про интернет и технологии. Вскоре пользователи твиттера (по данным Vox, они — участники движения альт-правых), нашли старые твиты журналистки с оскорблениями в адрес белых. В частности, в 2014 году Джионг писала, что белые быстро обгорают на солнце, поэтому приспособлены жить под землей, как «пресмыкающиеся гоблины». Также она использовала хэштег #ОтменитьБелых (#CancelWhitePeople). Часть этих твитов позже была удалена.

Встречайте нового сотрудника редакции The New York Times. Я бы сказал, что эти твиты были в ее резюме <…>

Пользователи твиттера возмутились высказываниями Джионг и потребовали от The New York Times не брать ее на работу. Журналистка в ответ объяснила, что когда-то сама стала жертвой расистских оскорблений в твиттере, и таким образом лишь пыталась спародировать риторику своих обидчиков. «Сейчас я понимаю, как оскорбительно выглядят эти посты вне контекста, и никогда бы снова [их не написала]», — заявила Джионг.

The New York Times не отказалась брать журналистку на работу — в редакции объяснили, что понимают контекст вокруг ее старых твитов; при этом в газете подчеркнули, что не одобряют высказывания Джионг. Издание The Verge, где пока работает журналистка, также поддержало сотрудницу, заявив, что ее слова были намеренно вырваны из контекста, а сама Джионг стала жертвой кампании по дискредитации журналистов. «Стратегия [онлайн-троллей] — разделить и победить, вынуждая редакции отрекаться от коллег по одному. Это не диалог, это запугивание», — написали редакторы The Verge в коллективной колонке.

Одной из тех, кто критиковал The New York Times за оказанную Саре Джионг поддержку, стала директор по связям с общественностью некоммерческой организации с консервативным уклоном Turning Point USA Кэндис Оуэнс. 4 августа она скопировала несколько расистских твитов Джионг, заменив в них слово «белые» на «чернокожие»; судя по скриншотам других пользователей твиттера, она также подставила в твиты Джионг слово «евреи», но этих записей в аккаунте Оуэнс сейчас нет.

«Чернокожие подходят только для того, чтобы жить в подполье, как пресмыкающиеся гоблины. Они прекратили размножаться и скоро исчезнут. Мне нравится быть жестокой по отношению к старым черным женщинам». Эти высказывания взяты из [твиттера редактора The New York Times Сары Джионг]. Я просто поменяла слово «белый» на «черный».

Из-за высказывания про чернокожих и евреев администрация Twitter ограничила доступ к аккаунту Оуэнс на 12 часов — хотя в 2014 году аккаунт Джеонг после аналогичных твитов не был заблокирован. Это, в свою очередь, возмутило единомышленников Оуэнс, которые запустили в ее поддержку хэштег #ОсвободитеКэндис и обвинили соцсеть в двойных стандартах. На следующий день Оуэнс опубликовала письмо от технической поддержки Twitter; в нем говорилось, что ее аккаунт разблокировали, доступ к нему был ограничен ошибочно.

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