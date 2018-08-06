Журналистка четыре года назад опубликовала твиты про белых, которые пользователям показались расистскими. Она едва не лишилась работы

Газета The New York Times 1 августа объявила, что нанимает на работу журналистку Сару Джионг, которая пишет про интернет и технологии. Вскоре пользователи твиттера (по данным Vox, они — участники движения ), нашли старые твиты журналистки с оскорблениями в адрес белых. В частности, в 2014 году Джионг писала, что белые быстро обгорают на солнце, поэтому приспособлены жить под землей, как «пресмыкающиеся гоблины». Также она использовала хэштег #ОтменитьБелых (#CancelWhitePeople). Часть этих твитов позже была удалена.

Meet the newest member of the New York Times editorial board.



I'd say that these tweets were part of her resumè when she applied for the job. pic.twitter.com/CLgFvPeAgM — Garbage Human 🗑 (@GarbageHuman_) August 2, 2018

Пользователи твиттера возмутились высказываниями Джионг и потребовали от The New York Times не брать ее на работу. Журналистка в ответ объяснила, что когда-то сама стала жертвой расистских оскорблений в твиттере, и таким образом лишь пыталась спародировать риторику своих обидчиков. «Сейчас я понимаю, как оскорбительно выглядят эти посты вне контекста, и никогда бы снова [их не написала]», — заявила Джионг.

The New York Times не отказалась брать журналистку на работу — в редакции объяснили, что понимают контекст вокруг ее старых твитов; при этом в газете подчеркнули, что не одобряют высказывания Джионг. Издание The Verge, где пока работает журналистка, также поддержало сотрудницу, заявив, что ее слова были намеренно вырваны из контекста, а сама Джионг стала жертвой кампании по дискредитации журналистов. «Стратегия [онлайн-троллей] — разделить и победить, вынуждая редакции отрекаться от коллег по одному. Это не диалог, это запугивание», — написали редакторы The Verge в коллективной колонке.

Одной из тех, кто критиковал The New York Times за оказанную Саре Джионг поддержку, стала директор по связям с общественностью некоммерческой организации с консервативным уклоном Turning Point USA Кэндис Оуэнс. 4 августа она скопировала несколько расистских твитов Джионг, заменив в них слово «белые» на «чернокожие»; судя по скриншотам других пользователей твиттера, она также подставила в твиты Джионг слово «евреи», но этих записей в аккаунте Оуэнс сейчас нет.

Black people are only fit to live underground like groveling goblins. They have stopped breeding and will all go extinct soon. I enjoy being cruel to old black women.



The above statements are from @nytimes editor @sarahjeong. I simply swapped out the word “white” for “black”. — Candace Owens (@RealCandaceO) August 4, 2018

Из-за высказывания про чернокожих и евреев администрация Twitter ограничила доступ к аккаунту Оуэнс на 12 часов — хотя в 2014 году аккаунт Джеонг после аналогичных твитов не был заблокирован. Это, в свою очередь, возмутило единомышленников Оуэнс, которые запустили в ее поддержку хэштег #ОсвободитеКэндис и обвинили соцсеть в двойных стандартах. На следующий день Оуэнс опубликовала письмо от технической поддержки Twitter; в нем говорилось, что ее аккаунт разблокировали, доступ к нему был ограничен ошибочно.