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Врача Джорджа Буша-старшего застрелили во время велосипедной прогулки. Преступник мстил за смерть своей матери  — она умерла 20 лет назад

Meduza
06:56, 5 августа 2018

Джозеф Джеймс Паппас, подозреваемый в убийстве Марка Хаускнехта

Houston Police / EPA / Scanpix / LETA

20 июля в американском Хьюстоне был застрелен 65-летний кардиолог Марк Хаускнехт, который лечил, в числе прочих, президента США Джорджа Буша-старшего. Хаускнехта убили утром, когда он ехал на велосипеде на работу в больницу. Убийца, как удалось установить следствию, также ехал на велосипеде — сперва следовал за врачом, а затем обогнал, и, развернувшись, трижды выстрелил. Врача взяла проезжавшая мимо скорая, но он умер в больнице.

Кадры с камеры видеонаблюдения, на которые попал Марк Хаускнехт (в синем) и его предполагаемый убийца.

В первые дни после убийства полиция опубликовала кадры с камер наружного наблюдения и фоторобот подозреваемого — сообщалось, что это мужчина около 30 лет, европейского или латиноамериканского происхождения. У полиции не было данных о мотивах убийцы, а знакомые погибшего рассказывали, что у него «никогда не было врагов». Буш-старший принес соболезнования родственникам Хаускнехта, назвав его «фантастическим кардиологом и хорошим человеком».

Запись с видеорегистратора, на котором сперва видно проезжающего на велосипеде Марка Хаускнехта, а затем — его предполагаемого убийцу.
Фоторобот подозреваемого в убийстве Марка Хаускнехта

В начале августа полиция объявила, что в деле есть подозреваемый — 62-летний Джозеф Джеймс Паппас, бывший полицейский с 30-летним стажем. Его мать в 1997 году лечилась у Хаускнехта и умерла во время операции. «Похоже, этим человеком движет обида двадцатилетней давности», — заявили в полиции, предупредив, что подозреваемый опасен, умеет обращаться с оружием и, возможно, думает о самоубийстве (к моменту объявления его никто не видел два дня). 

3 августа полицейские вышли на след Паппаса — прохожий в Хьюстоне сообщил, что видел его самого и нашел бумажник, который тот потерял. Один из офицеров нагнал подозреваемого, но Паппас, одетый в бронежилет, отказался поднять руки — как оказалось, в одной из них он прятал револьвер. Когда на место прибыл второй полицейский, подозреваемый поднял руку с револьвером и застрелился.

Дома у Джозефа Джеймса Паппаса нашли досье на доктора Хаускнехта с подробностями о его работе и жилье, список сотрудников больницы, боеприпасы, а также завещание, в котором он оставил дом своей подруге. По ее словам, Паппас говорил, что планирует завещать ей свое имущество, поскольку смертельно болен.

Виктор Давыдов

Виктор Давыдов

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