Преподаватель Высшей школы экономики пожаловался на издевательства в полиции. В МВД начали проверку

Владимир Бродский пожаловался на полицейский произвол. В своем фейсбуке он рассказал, что подвергся незаконному задержанию, досмотру и издевательствам со стороны московской полиции. По словам Бродского, вечером 3 августа его остановили на площади Ярославского вокзала трое мужчин в штатском и представились сотрудниками уголовного розыска. Они потребовали у него документы, а затем предложили пройти в отделение полиции для «проверки по компьютеру».

Бродский рассказал, что в отделении ему стали угрожать и запугивать, изъяли личные вещи, просматривали переписку в телефоне, заставили раздеться, в том числе снять нижнее белье. По словам преподавателя, полицейские много матерились, требовали от него признаться, «чем он балуется», и убеждали, что «вытрясут из него все, что нужно». После того, как обыск не выявил ничего запрещенного, сотрудники полиции стали вести себя более дружелюбно и отпустили Бродского со словами «ну сам понимаешь, такая работа».

Оказавшись на свободе, преподаватель сообщил на горячую линию МВД о противоправных действиях полиции, а также попросил своих подписчиков в фейсбуке помочь ему распространить информацию. За сутки его запись репостнули почти четыре тысячи человек. «В нашей стране, увы, огласка, стала чуть ли не единственным эффективным орудием в руках добропорядочного гражданина. Шанс на то, что надзорные и правоохранительные органы отреагируют на беззаконие намного выше, если история стала публичной, — написал Бродский. — Понимаю, что в нашей стране происходят куда более вопиющие случаи, и что мне даже наверное немного повезло (мне хотя бы удалось избежать избиений и подбрасывания запрещенных средств), но это происшествие тоже является грубейшим нарушением гражданских прав и унижением человеческого достоинства и потому заслуживает огласки».

В пресс-службе управления на транспорте МВД заявили, что начали служебную проверку по сообщению Бродского. «В случае, если такой факт имел место, будут приняты соответствующие меры», — пообещали в ведомстве. Проверкой также занялась Московская межрегиональная транспортная прокуратура.