Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество на 1,5 миллиарда рублей. В деле участвуют адвокаты, защищавшие Птаху и Путина

О разводе комиков Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно в ночь на 3 августа. Агентство «Москва» выяснило, что еще 4 июля в Хамовническом суде было зарегистрировано заявление Степаненко о разделе совместно нажитого имущества. Заседание суда намечено на 6 августа.

Официально артисты не объявляли о разводе. Слухи о том, что Петросян и Степаненко, поженившиеся в 1985 году, близки к разводу, регулярно появлялись на протяжении последних нескольких лет. Сейчас Петросян информацию о разводе комментировать также отказался, а иск сначала назвал «каким-то недоразумением», а в последующих комментариях попросил дать ему время «самому разобраться в ситуации». Степаненко до сих пор никаких заявлений по этой теме не делала.

Для ведения процесса стороны наняли известных адвокатов. Интересы Степаненко будет представлять Елена Забралова — она защищала президента РФ Владимира Путина при рассмотрении , интересы патриарха Кирилла в деле о и интересы главы «Роснефти» Игоря Сечина в . Адвокатом Петросяна стал Сергей Жорин, который в ряде процессов представлял музыкантов Тимати, Егора Крида и Птаху.

Стоимость совместного имущества супругов оценивается в 1,5 миллиарда рублей — такую информацию ТАСС предоставил источник из окружения артистов. По его словам, в иске Степаненко требует передать ей 80% активов, в том числе восемь из десяти квартир в Москве, которыми владеет пара. Адвокат Петросяна комментировать суть иска отказался, отметив, что у него вызывает «большое количество вопросов» подробности об иске, которые распространяются СМИ.