У иранского математика украли Филдсовскую медаль через полчаса после награждения

1 августа в Рио-де-Жанейро на церемонии открытия Международного математического конгресса были объявлены лауреаты Филдсовской премии. Она считается одной из самых престижных в мире наград по математике и присуждается раз в четыре года ученым не старше 40 лет.

В 2018 году Филдсовской медалью были награждены четверо математиков — выходец из Ирана Каучер Биркар, итальянец Алессио Фигалли, австралиец Акшай Венкатеш и немец Петер Шольце.

Каучер Биркар, курд по национальности, в годы иракско-иранской войны бежал в Великобританию вместе с семьей. Ныне он имеет британское подданство и преподает в Кембридже. Он был удостоен медали за доказательства ограниченности расслоений Фано и вклад в исследования программы минимальных моделей, отмечает N+1.

Уже через полчаса после награждения медаль Биркара была украдена. Как сообщает The Guardian, ученый оставил свой дипломат без присмотра на столе в павильоне, где проходила церемония награждения. В нем, помимо награды, находились телефон и кошелек ученого. Позже кейс был найден под скамейкой — медали в нем не оказалось. Полиция утверждает, что уже вычислила по записям с камер наблюдения подозреваемого в краже престижной награды.

Филдсовская премия за выдающиеся достижения в математике была основана канадским ученым Джоном Филдсом. Впервые она была вручена в 1936 году. Советские и российские ученые неоднократно удостаивались этой награды. Ее лауреатами становились Сергей Новиков (1970 год), Григорий Маргулис (1978), Владимир Дринфельд (1990), Ефим Зельманов (1994), Максим Концевич (1998), Владимир Воеводский (2002), Григорий Перельман (2006), Андрей Окуньков (2006) и Станислав Смирнов (2010). Стоимость Филдсовской медали, изготавливаемой из 14-каратного золота, составляет около 4,1 тысячи долларов.