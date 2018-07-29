Футболисты российской сборной получили звания заслуженных мастеров спорта. Многим чемпионам это не понравилось

28 июля Владимир Путин принял в Кремле российскую сборную по футболу. Президент вручил футболистам, дошедшим до ¼ финала чемпионата мира, почетные грамоты, вратарю Игорю Акинфееву и защитнику Сергею Игнашевичу — ордена Почета, а тренеру сборной Станиславу Черчесову — орден Александра Невского. Ранее в тот же день на встрече в министерстве спорта футболисты получили звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС), а тренеры — заслуженных тренеров России. Присвоение званий и прием в Кремле возмутили многих российских спортсменов, в том числе олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова и волейболистку Екатерину Гамову, дважды завоевавшую олимпийское серебро.

«Странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов»

Двукратная чемпионка мира, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, волейболистка Екатерина Гамова написала у себя в инстаграме, что отношение к достижениям спортсменов у нас в стране «странно-разное»: «Кому-то, чтобы получить звание заслуженного мастера спорта, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в ¼ финала!» По словам спортсменки, не все игроки сборной получили звания заслуженных мастеров спорта за победу на чемпионате мира по волейболу в 2010 году. Гамова также уточнила, что ее претензии адресованы не футболистам, а руководителям российского спорта.

«Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды»

Теннисисту Евгению Кафельникову тоже не понравилась церемония награждения футболистов сборной в Кремле. Заслуженый мастер спорта, первая ракетка мира (в 1999 году), олимпийский чемпион 2000 года высказался так: «Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича — его воля и право. <…> Я тоже [как и Екатерина Гамова] олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды».

Сборная России по футболу в Кремле Meduza

«У футболистов серьезное покровительство. Наверное, поэтому раздаются эти звания»

Тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный деятель искусств России Татьяна Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу» сказала, что результаты футбольной сборной — большая радость, но к вручению званий заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения. «У футболистов серьезное покровительство и благодарность от всей страны. Наверное, поэтому раздаются эти звания», — предположила Тарасова. Она также рассказала о критериях, согласно которым присваивают звание ЗМС: «Нужно быть чемпионом мира, Европы или Олимпиады».

Тарасова считает поведение некоторых представителей российской власти — в частности, бывшего министра спорта Виталия Мутко, — «неправильным и несправедливым» по отношению к спортсменам: «Товарищ Мутко абсолютно провалил Олимпиаду-2018, и за своих спортсменов не вставали поначалу страна и люди, которые обязаны этим заниматься. <…> Нас не допускали до Игр, отстраняли от соревнований. <…> Одни люди живут по законам, которые есть, а другие — так, как хочет кто-то».

«Обыграли арабов — и на тебе значок»

О несправедливом вручении званий заслуженных мастеров также высказался волейболист казанского «Зенита», мастер спорта международного класса Алексей Спиридонов. В комментариях в твиттере он написал: «Я выиграл чемпионат Европы, пару Мировых лиг, пару Лиг чемпионов — и где мое звание ЗМС? А тут обыграли арабов — и на тебе значок. Были бы в призах — вопросов нет, пожалуйста».

Поддержал коллег и еще один волейболист — олимпийский чемпион 2012 года Дмитрий Мусэрский: «Этот значок толком не дает никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за 8 место… Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность…»

«За выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации»

Согласно положению министерства спорта о присвоении спортивных званий, получить звание заслуженного мастера спорта можно за призовое место на Олимпийских играх или первое место на чемпионате мира, кубке мира, чемпионате Европы или кубке Европы.

Но награждение футболистов российской сборной этому положению все же формально не противоречит. Согласно пункту 11, звание ЗМС в порядке исключения может быть присвоено «за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».