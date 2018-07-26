США приняли декларацию о непризнании Крыма российским. В ней есть ссылка на документ 1940 года о советской оккупации стран Балтии

Госдепартамент США опубликовал «Крымскую декларацию», в которой подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему не признают присоединение Крыма к России. «Политика США по этому вопросу неизменна — целостность Украины должна быть восстановлена, — сказано в документе. — Действия России недостойны статуса великой державы, этими действиями она изолировала себя от международного сообщества».

Вопрос о статусе Крыма вновь возник в июне. На саммите G7 в Канаде Дональд Трамп якобы назвал Крым российским, поскольку большинство его населения говорит по-русски. Позднее на вопрос о возможном признании Крыма российским он ответил: «Посмотрим». Такие высказывания вызвали опасения у американской политической элиты. В частности, Боб Коркер, председатель сенатского комитета по внешнеполитическим делам, в интервью «Медузе» заявил, что Трамп ведет себя так, будто «статус Крыма остается открытым вопросом».

Во время двусторонней встречи Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки этот вопрос снова возник у американских журналистов. Но за Трампа ответил на него президент России. Именно Путин сказал, что президент США по-прежнему считает присоединение полуострова незаконным. Сам Трамп промолчал.

Декларация Госдепартамента формально ставит точку в этих спекуляциях. Тем не менее представитель МИД России Мария Захарова уже успела написать у себя в фейсбуке, что в Москве знают «цену этим судьбоносным декларациям».

В 1940 году США приняли аналогичный документ о присоединении стран Балтии к СССР

В декларации о статусе Крыма Госдепартамент, в частности, ссылается на декларацию Уэллеса, выпущенную 23 июля 1940 года. Этот документ стал реакцией американских властей на присоединение трех балтийских республик к СССР. Подписал его Самнер Уэллес — заместитель госсекретаря США, в то время исполнявший обязанности руководителя внешнеполитического ведомства страны.

Перед началом Второй мировой войны советские и германские дипломаты договорились о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Литва, Латвия и Эстония, ранее являвшиеся частью Российской империи и получившие независимость после революции 1917 года, оказались в советской зоне. На территорию этих стран осенью 1939 года вошли советские войска. Еще через полгода Москва предъявила правительствам стран Балтии ультиматумы с требованием провести новые выборы. Везде победили прокоммунистические силы, которые объявили о вхождении в состав Советского Союза.

«Народ Соединенных Штатов категорически против любых захватнических действий, совершенных с применением силы или под угрозой ее применения. Он также против любого вмешательства со стороны одного государства, пусть даже сильного, во внутренние дела другого, даже если оно слабое», — говорилось в декларации. Непосредственным автором документа был дипломат Лой Хендерсон, женатый на латышке. Уэллес настоял на том, чтобы он был составлен в максимально жестком тоне. Декларацию одобрил президент США Франклин Рузвельт.

США не признавали советскую оккупацию Литвы, Латвии и Эстонии больше полувека

После победы антигитлеровской коалиции над нацистской Германией территориальные изменения, ставшие результатом Второй мировой войны, были признаны всеми странами-победительницами. Единственное исключение руководство США сделало для балтийских государств.

Во время холодной войны президенты США несколько раз подтверждали свою приверженность независимости Эстонии, Латвии и Литвы, продолжая считать их незаконно оккупированными территориями. Не изменила ситуацию даже конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе, прошедшая в Хельсинки в 1975 году. В заключительном акте совещания было заявлено о нерушимости территориальных границ стран послевоенной Европы. Но палата представителей США выпустила специальную резолюцию, согласно которой это не касается балтийских государств.

Считается, что декларация Уэллеса носила больше символический характер. Однако благодаря жесткой позиции США балтийские республики сохранили свои дипломатические представительства в некоторых странах Запада. В частности, дипломаты продолжали работать в США и Канаде, несмотря на многочисленные протесты советской стороны. Помимо США, только Ватикан продолжал официально признавать этих дипломатов как полноправных представителей своих стран.

Вклады Латвии, Эстонии и Литвы в западных банках и их собственность были заморожены. Правительство СССР неоднократно обращалось с просьбой передать средства ему, но, как правило, получало отказ. Исключениями стали Великобритания и Швеция, которые передали СССР хранившиеся на счетах в их банках золотовалютные резервы стран Балтии. После восстановления независимости этих стран Лондон и Стокгольм согласились компенсировать все утраченные средства.

Латвия, Литва и Эстония в 1990-х объявили себя правопреемницами республик, существовавших в 1920–30-х годах.

МИД Латвии уже заявил, что полностью поддерживает «Крымскую декларацию» Госдепартамента, отметив, что США «подтвердили свою несгибаемую позицию».