Пишут, что в Калифорнии нашли советское судно-призрак с крысами-каннибалами. Ничего подобного!

Вечером 19 ноября российские журналисты рассказали, что у берегов Калифорнии найдены обломки пропавшего советского круизного судна «Любовь Орлова». Некоторые издания писали в заголовках об обнаружении судна , другие , что источник этой информации — британские таблоиды.

Все российские СМИ ссылались на таблоид The Daily Mirror или на другие британские газеты, перепечатавшие оттуда заметку. Заголовок The Daily Mirror: «Обломки, выброшенные на пляж, могут принадлежать печально известному „кораблю-призраку“ с сотнями крыс-каннибалов на борту».

Сама газета использовала информацию телеканала Science Channel, где показали эпизод документального сериала с рассказом о «Любови Орловой». При этом там же сообщалось, что в действительности обломки в Калифорнии принадлежат не советскому судну, а американскому. Эпизод даже называется «Корабль-призрак мафии». В 1937 году к пляжу у Сан-Диего прибило переделанный в казино танкер «Монте-Карло», который раньше стоял на якоре в нейтральных водах — чтобы на него не распространялись американские законы; то есть про него было известно не один десяток лет.

Трейлер эпизода «Корабль-призрак мафии». Заголовок: «А это могут быть обломки таинственного русского корабля-призрака?». Science Channel

В документальном фильме также прямо сообщается (это есть и в заметке The Daily Mirror), что корпус на калифорнийском пляже сделан из бетона, тогда как корпус «Любови Орловой» был выполнен из стали.

Советское судно «Любовь Орлова» было построено в 1976 году. Первоначально оно принадлежало Дальневосточному морскому пароходству, в дальнейшем — частным компаниям, которые использовали его для круизов к Антарктиде. В 2013-м судно на буксире отправили из канадского порта Сент-Джонс в Доминиканскую республику, где его должны были утилизировать.

По пути оно отцепилось от буксира, и морякам в шторм не удалось вновь взять его на буксир. Впоследствии у канадского судна все же получилось прицепить «Любовь Орлову», но как только оно оказалось в нейтральных водах, бывшее советское судно отпустили в дрейф.

В 2014 году британские таблоиды сообщали, что судно, «кишащее крысами-каннибалами» (поскольку больше им есть нечего), направляется к ирландским берегам. Про крыс пресса сообщала со слов одного человека, который это просто предположил. Подтвердить или опровергнуть эту информацию нельзя, поскольку никто не поднимался на борт «Любови Орловой». Где находится судно сейчас, неизвестно. Возможно, оно затонуло в 1300 километрах от побережья Ирландии.