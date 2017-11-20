«Медуза» собирает гигантский LEGO Technic в прямом эфире 1860 деталей! 490 страниц инструкции! Это может занять шесть часов! А может больше!

Издатель «Медузы» Илья Красильщик и редактор «Шапито» Султан Сулейманов собирают в прямом эфире один из самых больших наборов LEGO — грузовик 6×6 All Terrain Tow Truck из серии LEGO Technic. В наборе 1862 детали, 400-страничная инструкция состоит из 590 этапов. Трансляция уже идет. Сколько времени это займет, никто не знает. Будьте с нами!