На Олимпиаде-2018, скорее всего, выступит команда бобслеисток из Нигерии Деньги на участие в соревнованиях спортсменки собирают в интернете

На бобслейной трассе Олимпиады-2018 произойдет, возможно, самое трогательное событие Игр: на ней должна выступить команда из Нигерии. До сих пор ни один африканец не участвовал в олимпийских соревнованиях по бобслею и ни один нигериец — в зимних олимпиадах вообще. «Медуза» коротко рассказывает о самой удивительной команде Игр-2018.

Для того чтобы выступить на Олимпиаде, бобслейным командам нужно принять участие как минимум в пяти квалификационных турнирах и к январю 2018-го быть в топ-40 мирового рейтинга. В середине ноября команда из Нигерии поучаствовала уже в пятом турнире и идет на 42-м месте, так что многие пишут об их участии в Играх-2018 как о решенном деле.

В команде из Нигерии три спортсменки: Сеун Адигун, Нгози Анвумере и Акуома Омеога. Из них известнее всего Адигун, которая родилась в США в нигерийской семье. В 2012 году она уже участвовала в Олимпиаде, но в летней: тогда она представляла Нигерию в беге на 100 метров c барьерами.

С 2014 года Адигун переквалифицировалась в бобслеистки. В Нигерии ее команда почти не появляется, но в апреле 2017-го команда все же заехала в страну, которую будет представлять: чтобы показать — они настроены серьезно. По словам Адигун, на Олимпиаде они хотят не просто выступить, а побороться за медали. «Мы хотим это сделать ради континента и ради страны», — говорит Адигун.

A post shared by 🇳🇬 BOBSLED & SKELETON (@bsfnigeria) on Nov 16, 2017 at 9:21am PST

По подсчетам спортсменки, заявка и прохождение всех необходимых соревнований обойдется команде в 150 тысяч долларов. Деньги собираются: в 2016 году Адигун запустила кампанию на краудфандинговом сайте GoFundMe и привлекла там 75 тысяч.

В СМИ команду из Нигерии сравнивают со сборной Ямайки, которая тоже не ассоциируется с зимними видами спорта. Но на Олимпиаде-1988 в Калгари мужская сборная этой страны участвовала в бобслейных соревнованиях, правда, неудачно: во время одного из заездов четверка Девона Харриса, Дадли Стоукса, Майкла Уайта и Сэмюэла Клэйтона вылетела с трассы. Тем не менее, экипаж прославился, в 1993 году по мотивам их путешествия в Калгари была даже снята комедия «Крутые виражи» (Cool Runnings). Впоследствии ямайские бобслеисты участвовали еще в нескольких олимпиадах, в том числе в 2014 году в Сочи.