Потасовки в аэропорту, кабаны на взлетной полосе На индийскую авиакомпанию IndiGo обрушились все беды одновременно: Quartz

Авиакомпания IndiGo была образована всего 11 лет назад, но за это время сумела стать лидером в Индии. Перевозчик занимает более трети всего рынка в стране и не раз назывался лучшим во всей Центральной Азии. Однако ноябрь 2017-го складывается для авиакомпании хуже некуда: она уже успела попасть в несколько пиар-скандалов, а с ее самолетами происходят какие-то невероятные вещи.

Все началось 4 ноября, когда авиакомпанию раскритиковала в твиттере бадминтонистка Пусарла Венката Синдху — она рассказала, что с ней грубо обращались сотрудники IndiGo. Вместо того чтобы извиниться перед знаменитостью (Синдху — единственная женщина в Индии, выигрывавшая серебряную медаль Олимпиады; сейчас она занимает второе место в мировом бадминтонном рейтинге), в авиакомпании сказали, что спортсменка виновата сама: она едва не опоздала на рейс, а ее сумка была слишком большой, чтобы перевозить ее в ручной клади.

Через три дня в интернете появилось видео с сотрудниками IndiGo, которые бьют пассажира. По каким-то причинам они не хотели пускать его в автобус, следующий к самолету, а пассажир пытался прорваться в него. В итоге сотрудники IndiGo повалили его на асфальт.

#WATCH: IndiGo staff manhandle a passenger at Delhi's Indira Gandhi International Airport (Note: Strong language) pic.twitter.com/v2ola0YzqC — ANI (@ANI) November 7, 2017

Когда было опубликовано видео, авиакомпания публично извинилась — но было уже слишком поздно. В твиттере началась кампания #boycottIndiGo с мемами и шутками в адрес перевозчика. Еще большей критике IndiGo подверглась после того, как стало известно об увольнении работника авиакомпании, который снял нападение на пассажира.

13 ноября в аэропорту Лакхнау сотрудники IndiGo сопровождали пассажира в инвалидной коляске и случайно его уронили. В компании обвинили в случившемся службы аэропорта, но местный регулятор выяснил: не по инструкции действовали именно представители IndiGo.

Наконец, произошло еще два инцидента, которые никак не были связаны с действиями сотрудников авиакомпании. 14 ноября взлет лайнера в аэропорту Вишакхапатнам со 150 пассажирами на борту был отменен в последний момент из-за того, что на взлетно-посадочную полосу выбежал кабан. В итоге рейс задержали на три часа.

Через два дня самолет со 134 пассажирами вынужден был вернуться в аэропорт почти сразу после взлета, так как столкнулся с птицей.