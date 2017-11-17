«Они уже говорили, что вскроются» В Мосгорсуде пятеро обвиняемых в хулиганстве перерезали вены. Они два года сидят в СИЗО, но суд над ними так и не начался

В Московском городском суде 17 ноября прямо в зале заседаний пятеро обвиняемых по делу о хулиганстве перерезали себе вены. Все они — участники массовой драки в московском ресторане, входящем в сеть «Тануки», которая случилась в августе 2015-го. По словам адвокатов, их клиентов «довели до отчаяния»: уже два года они находятся в СИЗО, но рассмотрение дела в суде до сих пор не началось. Обвиняемые уверены, что их не отпускают на свободу только из-за того, что они чеченцы.

Обвиняемые попали под суд после массовой драки, которая произошла в ресторане «Тануки» на Липецкой улице в Москве поздно вечером 6 августа 2015 года. По версии обвинения, там случился конфликт между «компанией чеченцев и сотрудниками ресторана»; по версии защиты, конфликтовали две компании гостей. Один из участников конфликта ушел из ресторана и вскоре вернулся вместе с большой группой — до 25 человек — мужчин из Чечни. Согласно материалам дела, у них были бейсбольные биты, охотничьи карабины, пистолет и арбалет. Пришедшие устроили драку и погром; серьезно пострадали двое сотрудников заведения, в том числе директор — ему выстрелили в бедро.

Погром в ресторане «Тануки» Преступная Россия

Дело под личный контроль взял начальник московского управления МВД Анатолий Якунин. По данным «Московского комсомольца», один из пострадавших в драке может быть его родственником. Обвиняемыми по статье о хулиганстве стали 13 участников драки; некоторых также обвинили по другим статьям — об угрозе убийством, нанесении побоев и разбое. Через несколько дней после драки всех подозреваемых арестовали.

Обвиняемые уже два года сидят в СИЗО. Адвокат одного из фигурантов дела (Умара-Хами Идрисова) Мерам Телоян рассказал «Медузе», что изначально следователи обвинили задержанных в хулиганстве в составе организованной группы, но не смогли утвердить обвинительное заключение — прокуратура вернула дела на дополнительное расследование.

После этого, по словам Телояна, дело переквалифицировали на более мягкое «хулиганство, совершенное группой лиц» — и пообещали представить защите на ознакомление материалы дела. «Но нас с ними фактически не знакомят. Дело затягивают, следователи хотят, чтобы они просидели в СИЗО как можно дольше. Хотя они бы уже успели отсидеть и выйти. Люди не судимы и признают свою вину в хулиганстве», — сказал адвокат.

17 ноября пятеро обвиняемых перерезали себе вены прямо во время заседания суда по продлению ареста. Адвокат Телоян рассказал, что в 10:30 в Мосгорсуде началось заседание по мере пресечения для шести из 13 задержанных — Умара-Хами Идрисова, Рамбека Мусрапилова, Шахмана Абдуева, Аслана Махмутмерзаева, Шамиля Садуева и Абдула Сатабаева. Следствие ходатайствовало о продлении их ареста до января 2018 года.

Умар Идрисов во время заседания встал со скамьи подсудимых; по словам адвоката Телояна, Идрисов понял, что арест опять будет продлен. Обвиняемый заявил, что дело затягивается, а их не отпускают из СИЗО только потому, что они чеченцы. Вслед за Идрисовым еще четверо подсудимых встали — все они перерезали себе вены на руках; в качестве лезвий использовались элементы зажигалок, которые они пронесли в зал суда (изначально сообщалось, что вены перерезали шесть человек).

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A post shared by @advocat_innara on Nov 17, 2017 at 5:21am PST

Как следует из видео происшествия, опубликованного в телеграм-канале Mash (связан с изданием «Лайф»), обвиняемые продолжили стоять на ногах, хотя потеряли большое количество крови. В ролике также слышен крик женщины — что она «умоляла не делать этого».

Обвиняемые уже говорили, что предпримут попытку самоубийства. Мерам Телоян в разговоре с «Медузой» заявил, что арестованные говорили ему, что «вскроются», если их не выпустят из СИЗО, однако защитник не думал, что они действительно сделают это. «Их довели до отчаяния. Но я надеюсь, что они хотели выразить протест, а не убивать себя», — подчеркнул он. Согласен с ним и адвокат другого обвиняемого Шамиль Яндарбаев: по его словам, они сделали это от «безысходности».

Следственный комитет России уже начал проверку происшествия в суде. Пока точно не известно, как обвиняемые смогли пронести острые предметы в зал суда. Следователи оценят работу конвоиров, сопровождавших обвиняемых; СК уточнил, что в их действиях можно усмотреть халатность, злоупотребление должностными полномочиями и доведение до самоубийства. В Московском городском суде заявили, что сотрудники суда не имеют отношения к проверке подсудимых перед заседанием и это должны делать именно конвоиры. Всего шестерых обвиняемых сопровождали около десяти сотрудников — полицейских и конвоиров.

Обвиняемым продлили арест. После того как всем обвиняемым в хулиганстве оказали медицинскую помощь, заседание продолжилось. Всем шестерым арест продлен до января 2018 года.