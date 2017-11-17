истории

Новая, очень быстрая Tesla. Фотографии

Meduza
10:48, 17 ноября 2017

Tesla

Илон Маск представил второе поколение спортивного автомобиля Tesla Roadster. В отличие от предыдущего поколения кузов автомобиля сделан самой компанией — для прошлой модели все, кроме двигателя, выпускал Lotus.

Спорткар Tesla может проехать на одной зарядке тысячу километров и разогнаться до 100 километров в час за 1,9 секунды. Предыдущее поколение спорткара достигало такой скорости в два раза дольше. Максимальная скорость новой Tesla — свыше 400 километров в час.

Автомобиль стоит от 200 тысяч долларов.

Tesla
Tesla
Tesla
Tesla
Alexandria Sage / Reuters / Scanpix / LETA

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