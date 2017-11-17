Новая, очень быстрая Tesla. Фотографии

Илон Маск представил второе поколение спортивного автомобиля Tesla Roadster. В отличие от предыдущего поколения кузов автомобиля сделан самой компанией — для прошлой модели все, кроме двигателя, выпускал Lotus.

Спорткар Tesla может проехать на одной зарядке тысячу километров и разогнаться до 100 километров в час за 1,9 секунды. Предыдущее поколение спорткара достигало такой скорости в два раза дольше. Максимальная скорость новой Tesla — свыше 400 километров в час.

Автомобиль стоит от 200 тысяч долларов.

Tesla Tesla

Tesla Tesla