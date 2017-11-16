Сын создателя «Лайфа» Ашот Габрелянов запустил приложение, показывающее женщин «без макияжа». Пользователи и СМИ обвинили его в «уродовании женщин»

В середине ноября десятки американских СМИ, включая BuzzFeed и Huffington Post, опубликовали материалы о MakeApp — приложении на основе нейросетей, которое позволяет удалять или добавлять макияж на фотографиях и видео. Это приложение запустил живущий в США Ашот Габрелянов, сын создателя «Лайфа», медийного предпринимателя Арама Габрелянова. Пользователи и СМИ обвинили приложение Габрелянова-младшего в сексизме и даже расизме. Сам он эти обвинения отрицает, называя свое приложение «кошмаром для инстаграм-телочек и красивых мальчиков».

A post shared by Ashot Gabrelyanov (@gabrelyanov) on Jun 18, 2017 at 12:39am PDT

Ашот Габрелянов — сын Арама Габрелянова, создателя провластного таблоида «Лайф». Он переехал в США

В холдинге своего отца News Media Ашот Габрелянов на разных позициях работал с 2008 по 2014 год. В 2015-м Габрелянов переехал в США, хотя раньше критически высказывался об Америке в соцсетях. Он занялся развитием собственного проекта Babo — это технологическая платформа, с помощью которой медиа могут получать видеоконтент от пользователей; ее, в частности, использовал телеканал RT.

В 2016-м Габрелянов выпустил приложение Borsch, которое показывает пользователю, где находятся заведения с самой красиво выглядящей едой (ее тоже снимают пользователи). В декабре 2016-го вышло еще одно приложение от Габрелянова — Magic; оно создает анимированные маски и накладывает их на лица.

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В апреле 2017 года в Magic появилась функция снятия и наложения макияжа на фотографии, затем она стала отдельным приложением

Габрелянов пояснял: «Жмете UnMakeup — на лице не останется и следа от пудры, теней и туши. Жмете MakeUp — вам завидует [австрийский певец Томас Нойвирт, наиболее известный своим женским альтер эго] Кончита Вурст».

Уже в мае 2017 года функция стала отдельным приложением — MakeApp. Габрелянов назвал новинку «кошмарным сном всех инстаграм-телочек и красивых мальчиков». Он пояснял, что приложение может быть полезным девушкам, которые хотят сделать видеозвонок, но не планируют делать макияж, или молодым людям, которые хотят сразу понять, как девушка выглядит без косметики. Приложение оказалось довольно популярным в разных странах мира, а в Корее, Японии и других странах Азии выходило на первые места по количеству скачиваний. Сам Габрелянов в разговоре с «Медузой» оценил общее количество пользователей MakeApp в 1,3 миллиона, но отметил, что оно быстро растет, особенно в США и Китае.

Журналист бизнес инсайдер юкей спрашивает в письме, как я могу прокомментировать, что MakeApp обвиняют в сексизме и раси... Опубликовано Ашотом Габреляновым 13 ноября 2017 г.

Пользователи в отзывах на приложение говорили, что оно «уродует» их. Создателей обвинили в сексизме и даже расизме

Пользователи отмечали, что приложение не просто удаляет макияж, но «уродует их» (например, делает неестественным цвет кожи); говорили, что MakeApp «убирал» с фото макияж, которого на самом деле не было. В то же время приложение хвалили за то, что оно «раздражает феминисток». Некоторые пользователи утверждали, что приложение делает некоторых темнокожих людей светлее (судя по скриншотам, в единичных случаях кожа действительно светлела, но пятнами и незначительно; у некоторых белокожих пользователей она тоже светлела пятнами).

В разговоре с «Медузой» Ашот Габрелянов заявил, что все обвинения в расизме и сексизме «высосаны из пальца». Он подчеркнул, что MakeApp не осветляет людей с темной кожей, и этому разработчики уделяли особое внимание в работе над обучением нейросети. Относительно обвинений в сексизме Габрелянов заявил, что они появлялись только в сообществе «воинственно настроенных феминисток, которые работают в СМИ», а другие пользователи ничего оскорбительного в приложении не заметили.

О приложении написали многие американские медиа. Отзывы были в основном критическими

В ноябре 2017-го, после того как в MakeApp появилась возможность работать не только с фото, но и с видео, о приложении начали писать крупные американские СМИ (BuzzFeed, Huffington Post и другие). В Huffington Post, в частности, пришли к выводу, что некоторые пользователи MakeApp «могут быть огорчены функцией удаления макияжа, предполагая, что она женоненавистническая».

Опубликовано Ашотом Габреляновым 24 октября 2017 г.

Издание BusinessInsider озаглавило свой материал «За удручающим приложением, которое показывает женщин без макияжа, стоит пропагандист из России». После выхода этого текста Габрелянов, обращаясь в твиттере к автору текста, заявил, что будет судиться с изданием из-за слова «пропагандист». Издание изменило заголовок, добавив к «пропагандисту» слово «бывший». «Сейчас я веду переговоры с несколькими юридическими компаниями в США. Как уляжется волна пиара, более детально изучу наши шансы выиграть дело», — сказал Габрелянов «Медузе».