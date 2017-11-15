«Ноль сексуальности. Они же молодые люди — их что, это не волнует?» Владимир Шахрин и Сергей Бобунец прослушивают молодых музыкантов. Фрагмент документального фильма «Про рок»
25 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоится московская премьера фильма Евгения Григорьева «Про рок» (к счастью, сам фильм куда тоньше и остроумнее каламбура, вынесенного в название). Это документальное кино о жизни трех начинающих музыкальных групп из Екатеринбурга, на которых делают ставку ветераны уральского рока. По просьбе режиссера музыканты несколько лет фиксировали на камеру свои попытки добиться успеха — и в итоге получился одновременно смешной и печальный фильм о том, как мельчает российская рок-музыка. «Медуза» публикует фрагмент из начала картины, где лидер «Чайфа» Владимир Шахрин, Сергей Бобунец из «Смысловых галлюцинаций», «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин и сам режиссер Григорьев прослушивают претендентов на участие в фильме.
Евгений Григорьев, режиссер фильма «Про рок»
На кинопробах качество музыкального материала меня волновало во вторую очередь. Мы искали героев, за которыми будет интересно наблюдать. Правда, мы не думали, что съемки картины так затянутся. Но в кинематографическом смысле это только пошло на пользу — за шесть лет изменились не только герои. До неузнаваемости изменилась наша страна и вообще мир, в котором мы живем. И в фильме «Про рок» нам удалось запечатлеть изменения духа времени. А в этом фрагменте все только начинается, и никто еще не знает своей судьбы.
Фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах в 40 городах России 29 ноября, 2 и 3 декабря. Расписание сеансов уточняйте на сайте фильма