Какие сериалы мы ждем в ноябре «Она же Грейс», Чернобыль, девушка по вызову, «Каратель» от Marvel, вестерны и Ленин

В ноябре российские телеканалы празднуют столетний юбилей революции, Starz выпускает второй сезон «Девушки по вызову», а Netflix представляет уже третью в этом году телевизионную экранизацию романов Маргарет Этвуд — мини-сериал «Она же Грейс». Кинокритик Егор Москвитин рассказывает, на какие еще сериальные новинки стоит обратить внимание в этом месяце.

Она же Грейс (Alias Grace)

С 3 ноября на Netflix

Netflix

Фанаты «Американских богов» Нила Геймана помнят и любят главу о рыжей ирландской девушке, которая привезла в Новый свет лепреконов. Воровка, каторжанка, авантюристка и немного ведьма, она виртуозно управляла мужчинами — и так ловко притворялась жертвой, что это действовало даже на читателей. Основанный на книге Маргарет Этвуд (автора «Рассказа служанки») и реальных событиях мини-сериал Netflix «Она же Грейс» очень напоминает эту сказку Геймана. Героиня — девушка из Ирландии, сбежавшая в Канаду, устроившаяся там горничной, совершившая убийство и на 15 лет севшая в тюрьму. Сам момент преступления и целые куски прежней жизни она не помнит — чем и привлекает внимание психотерапевта. Психотерапевт — персонаж вымышленный, а вот Грейс Маркс действительно существовала в XIX веке, но историки до сих пор не уверены, что именно она натворила и кого именно обхитрила. Непроницаемая и прекрасная актриса Сара Гадон идеально подошла на эту роль, но нельзя сказать, что для нее это прорыв: в прошлогоднем фильме «Девятая жизнь Луи Дракса» она уже сыграла подобную роль — хищницы и жертвы.

Девушка по вызову (Girlfriend Experience, 2 сезон)

С 5 ноября на Starz, с 6 ноября в «Амедиатеке»

AMEDIATEKA

Из-за недавних событий с «Карточным домиком» второй сезон «Девушки по вызову» может стать главным сериалом о политике. Одна из сюжетных линий рассказывает о том, как выживать в Вашингтоне, вторая — напоминает «Во все тяжкие»: бывшая девушка по вызову переезжает в Нью-Мексико и под программой защиты свидетелей пытается начать новую жизнь. Четыре из 14 серий нового сезона показали на фестивале в Торонто — и там они привели критиков в умеренный восторг.

Демон революции

С 5 ноября на канале «Россия»

Новый сериал Владимира Хотиненко, наследующий все признаки двух старых — «Бесов» и «Достоевского»: тягу к публицистике; мощные актерские работы (в данном случае — Евгения Миронова, Максима Матвеева и Федора Бондарчука) и беспокойство о России, которое трудно не разделить, даже если вы не согласны с идеей автора. А идея здесь такова: ушлый олигарх и амбициозный «бес» развалили страну на деньги немецких интервентов. Поскольку производством занималась компания Мелькумова и Роднянского, то выглядит сериал богато.

Троцкий

С 6 ноября на Первом

Продюсерская компания Среда

Сериал Александра Цекало и Константина Эрнста, который вроде бы тоже должен выполнять функцию охранной сигнализации. Но на деле харизма Константина Хабенского дает совершенно противоположный результат: чувство несправедливости у зрителя обостряется, а Троцкий предстает симпатичным антигероем.

Проклятая нация (Damnation)

C 7 ноября на USA Network и на Netflix (за пределами США)

Series Trailer MP

Вестерн про противостояние священника (а может, и шарлатана) и магната в Америке 30-х. Священник вдохновляет фермеров из Айовы устроить забастовку — чтобы поднять цены на их товары. Магнат нанимает убийцу-штрейкбрехера, который в первой же серии убивает одного из работяг, а потом минут пятнадцать таскается с его трупом в лучших традициях «Груза 200». В следующих эпизодах — линчевание белого мужчины за связь с чернокожей женщиной; революционные проповеди в церкви; еще больше крови. В Америке сериал уже собрал очень хорошую прессу; в России его публицистическая составляющая не так важна, так что к неторопливому повествованию возникает чуть больше вопросов. Но дать «Проклятой нации» шанс стоит хотя бы ради актера Логана Маршалла-Грина — демонического двойника Тома Харди, известного по «Наемнику Куорри».

Чернобыль, 2 сезон

С 10 ноября на ТВ-3

Немножко «Черное зеркало», немножко «Человек в высоком замке» — этот странный российский сериал придумывает альтернативную историю, в которой современные московские лоботрясы предотвращают чернобыльскую катастрофу, а эффект бабочки превращает территорию США в радиоактивную пыль. Второй сезон начинается с того, что трагедия на АЭС все же произошла, но в Америке. Герои оказываются на чужой земле и пытаются выжить в реалиях «Безумного Макса». Съемки проходили в США. Все это так дико, что грех не посмотреть.

Монстр (Monster)

С 13 ноября на российском Spike

Trailer: «Monster» Dagbladet

Скандинавский неонуар, уже отмеченный премией за самый оригинальный сценарий на церемонии 2017 European Script Award и проданный во многие страны мира, в том числе в Россию. Хотя оригинального в нем, казалось бы, не так уж много: снова мрачная глубинка; снова встреча и противостояние двух детективов — местной сыщицы и инспектора из столицы; снова параллели между частными патологиями и проблемами целого общества. Но после сериала «Оккупация» Норвегия стала важной точкой на карте телевизионного мира. Так что отправиться туда вновь будет не лишним — вдруг это реинкарнация «Убийства» и «Бродчерча»?

Хождение по мукам

С конца ноября на НТВ

НТВ

Вклад канала НТВ в празднование столетнего юбилея революции: дорогая экранизация трилогии Алексея Толстого с Анной Чиповской и Юлией Снигирь в ролях сестер Булавиных (а также с Леонидом Бичевиным, Александром Яценко, Андреем Мерзликиным, Светланой Ходченковой и Евгением Стычкиным). Сериал Первого канала «Троцкий» изобретательно находит мистическое объяснение революции; сериал «России» Демон революции» привычно описывает конспирологическую теорию, но ни один из них не затрагивает божественную версию. Поскольку роман Алексея Толстого опирается на апокриф о том, как Богородица помогла грешникам в аду, брошенным там Христом, и представляет Россию страной, хранимой Богородицей, то канал НТВ можно предварительно поздравить с тем, что за круглым столом обсуждающих революцию он занял самое выгодное место. Под иконой.

Человек будущего (Future Man)

C 13 ноября на Hulu

Hulu

Комедия от проницательных пошляков Сета Рогена и Эвана Голдберга. Главный герой выглядит как Джош Хатчерсон из «Голодных игр», но ведет никчемное существование — днем работает уборщиком, а по ночам рубится в любимую видеоигру. После очередного виртуального рекорда с ним связываются путешественники во времени, рассказывают, что его навыки пригодятся в спасении человечества и отправляют в прошлое — знакомиться с Майклом Джексоном, высмеивать клише из фильмов 80-х и ностальгировать по детству. Сериал может оказаться как безвкусной похабщиной, так и сентиментальной конфетой для тех, кому мало «Очень странных дел».

Каратель (Marvelʼs The Punisher)

C 17 ноября на Netflix

Netflix

Netflix уже может похвастаться успешным сериальным перезапуском «Сорвиголовы» — комикса Marvel, которому не очень повезло с фильмом. Теперь пришел черед «Карателя». В различных киноверсиях одинокого мстителя играли Дольф Лундгрен, Томас Джейн и Рэй Стивенсон, а в телеверсии их заменит востребованный актер Джон Бернтал — звезда «Ходячих мертвецов», «Ярости», «Забойного реванша» и хорошего, но быстро прикрытого сериала «Город гангстеров». Судя по металлическому саундтреку и кромешному нуару в кадре, Netflix делает шоу для тех, кому объединенная киновселенная Marvel кажется слишком радужной и веселой. Поэтому сериал напомнит не только комиксы, но еще фильмы о Грязном Гарри и игры о Максе Пейне.

Беглецы (Marvelʼs Runaways)

C 21 ноября на Hulu

Hulu

Очередной телекомикс из репертуара Marvel, который может оказаться новым «Клубом «Завтрак»», «Зачарованными», «Эллен и ребятами», «Кингсменом» или «Ривердейлом» (хотя последние два и сами не очень старые). Герои — шестеро подростков, обнаруживших, что их родители — суперзлодеи. Собственные сверхспособности детки тут же из вредности направляют на служение добру.

Забытые Богом (Godless)

С 22 ноября на Netflix

Netflix

7-серийный вестерн, в котором женщины ничуть не менее опасны, чем мужчины. Они тут, как четвертый альбом The Prodigy — «Always Outnumbered, Never Outgunned». То есть не уступают в умении обращаться с оружием, но уступают числом: на трех актрис — Мишель Доккери, Мерритт Уивер и Уитни Эйбл —приходится дюжина узнаваемых актеров-мужчин. Среди них — Джефф Дэниелс со своим товарищем по «Службе новостей» Сэмом Уотерстоном, Томас Броди-Сангстер из «Игры престолов», Скут Макнэйри из «Остановись и гори» и Джек ОʼКоннелл из «Несломленного» Анджелины Джоли. Перестрелка обещает быть знатной.

Удивительная миссис Майзел (The Marvelous Mrs. Maisel)

С 29 ноября на Amazon Prime

Amazon Video

Пилот этого сериала Amazon совершенно бесплатно выложил в Сеть еще весной — и собрал столько хвалебных отзывов, что заказал сразу два сезона. Место действие — Нью-Йорк 1958-го, главная героиня — домохозяйка, потратившая всю себя на то, чтобы помочь мужу добиться успеха. Тот отплатил тем, что честно признался в измене и сбежал. Героиня решила, что лучший способ это пережить — добиться признания в той же области, что и ее злосчастный супруг. Только вот область эта — стендап-комедии, а шестьдесят лет назад еврейским женщинам там были не рады. В главной роли — оказавшаяся сильной комедийной актрисой Рэйчел Броснахэн из «Карточного домика».