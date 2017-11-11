Француза обвинили в изготовлении детской порнографии в России. Он сбежал, скрывался в посольстве, а потом сбежал и оттуда. И теперь нашелся во Франции

В 2015 году бывшего гендиректора некоммерческой организации «Альянс Франсез-Иркутск» Иоанна Барберо задержали и поместили под домашний арест в России. Француза обвинили в изготовлении детской порнографии и насильственных действиях в отношении своей пятилетней (по другим данным — шестилетней) дочери. Барберо сбежал из-под домашнего ареста и пропал. В ноябре 2017 года он объявился во Франции и рассказал, что год скрывался в посольстве в Москве, а потом сбежал оттуда, незаконно перейдя границу РФ с одним из балтийских государств. Барберо обвиняет французских дипломатов в бездействии и нежелании ему помочь, а власти России настаивают на его наказании.

«Альянс Франсез-Иркутск» — культурный центр, который поддерживает французское посольство; его гендиректор Иоанн Барберо был французским дипломатом. Он жил в Иркутске вместе со своей женой Дарьей Николенко и дочерью. Как утверждает сам Барберо, его неприятности начались три года назад, когда его избили неизвестные. Затем, по его словам, преступники (возможно — сотрудники правоохранительных органов) взломали его компьютер и разместили его фотографии с пятилетней дочерью на иркутском сайте для родителей. В частности, в сеть попала фотография, где они оба полностью раздеты и сидят на диване после душа, но при этом — на расстоянии друг от друга.

В феврале 2015 года Барберо арестован. В связи с анонимной жалобой его обвинили по двум статьям УК: части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего») и по частям 2 и 3 статьи 242 («Распространение порнографии»). В заключении Барберо провел 71 день, после чего его отправили на психологическую экспертизу, а затем под домашний арест. По версии следствия (если верить газете «Совершенно секретно»), фотографии в интернете Барберо разместил сам.

Та же газета «Совершенно секретно» писала, что преследование Барберо может быть связано с местью — якобы местный чиновник заподозрил свою жену в измене с французом. Никаких подтверждений это версии нет, но в 2016 году ее повторила The New York Times без указания источника информации.

Летом 2016-го дело было передано в суд — ожидалось, что приговор вынесут в октябре. За месяц до это Барберо сбежал — он испортил электронный браслет и скрылся в неизвестном направлении. На пресс-конференции во Франции Барберо сказал, что подкинул свой телефон в автобус, который ехал в Монголию; из-за этого следствие в России считало, что он скрывается в Улан-Баторе. С геотегом «Улан-Батор» появлялись и посты в его фейсбуке, оба — 21 сентября.

На самом деле, если верить Барберо, он воспользовался мобильным приложением для попутчиков и доехал на машине до Москвы. Он обратился в посольство Франции, но там шум поднимать не захотели и поселили его в маленькую комнату, куда допускалось только ограниченное количество людей. Суд по его делу, между тем, закончился — француза заочно приговорили к 15 годам строго режима и объявили в международный розыск. Суд счел убедительными доказательства следствия как в растлении французом своей дочери, так и в изготовлении им детской порнографии.

Барберо говорит, что провел в посольстве около года, но, поняв, что его дело не двигается, решился сбежать и оттуда. По словам француза, с помощью знакомого он доехал до границы России с одной из балтийских стран — и пересек ее. Барберо рассказывает, что ему пришлось около 10 часов идти по лесу, в котором он якобы даже встретил двух волков, но они его не тронули. Больше всего он боялся российских пограничников — снайперов и людей с собаками, которые могли учуять его запах. Этого не произошло, и в ноябре 2017 года Барберо добрался до Франции.

Пока француз скрывался от российской полиции, его семья переехала в Европу. Как сообщал сайт Donday.ru без ссылок на источник информации, Дарья Николенко-Барберо рассказала, что следователи заставили ее и дочь дать нужные им показания, причем допрос проводился с многочисленными нарушениями. В частности, на ее дочь давили, чтобы она давала «правильные» ответы.

Тем временем, в Европе набрала силу кампания по защите Барберо — с отдельной страницей на фейсбуке, петицией на change.org и вниманием прессы (например, о деле Барберо писал Le Parisien). Не исключено, что бывшего гендиректора «Альянс Франсез-Иркутск» обсуждали Эммануэль Макрон и Владимир Путин на встрече в мае 2017 года. После нее президент Франции заявлял, что обсуждал с российским коллегой «отдельные случаи», но не сказал, какие именно.

Теперь Иоанн Барберо утверждает, что намерен снять с себя обвинения и очистить репутацию. Его адвокат Оливье Арно считает, что французская дипломатия не смогла защитить его клиента и должна компенсировать Барберо страдания, через которые он прошел. Будут ли Арно и Барберо подавать в суд на кого-либо, пока неизвестно.

В свою очередь, в российском МИДе заявили, что продолжат добиваться наказания Барберо.