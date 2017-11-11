«Богатые, руки прочь от науки!» В Петербурге прошла акция в поддержку Европейского университета. На ней освистали Ксению Собчак

В Петербурге 11 ноября прошел согласованный митинг в поддержку Европейского университета. В марте у вуза отобрали лицензию на образовательную деятельность, а до этого лишили помещения в историческом центре города. Поддержать ЕУ приехала телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Правда, выступить ей толком не дали. Когда Собчак поднялась на сцену, толпа начала скандировать: «Позор!» и «Долой власть богатых». О том, что еще происходило на митинге в Петербурге, рассказывает Катерина Кузнецова.

«Какое кошмарное место, сейчас прибегут коммунисты и скажут, что это их площадь, она намолена», — говорил угрюмый мужчина в черной меховой шапке своему собеседнику. Оба пришли на митинг в поддержку Европейского университета. Его устроили на площади Ленина, а небольшую сцену из грубо сколоченных досок поставили прямо под ногами у Ильича. Отодвинуться от вождя подальше было сложно: площадь очень маленькая, метров через сто переходит в Арсенальную набережную и Неву, на другом берегу которой высится здание ФСБ. Так митингующие — а их пришло 300-500 человек — оказались зажаты на небольшом пятачке между бронзовым Лениным и рекой.

Митинг организовали студенты Европейского университета, потом к ним присоединились студенты и преподаватели других вузов города. Сложности у ЕУ начались в июле 2016 года, когда Генпрокуратура начала проверку вуза на основании жалобы депутата заксобрания Петербурга Виталия Милонова (сейчас он депутат Госдумы). Милонов утверждал, что ему пожаловались студенты университета, которых заставляли писать работы о защите прав ЛГБТ и «прочих гадостях». В январе власти Петербурга в одностороннем порядке расторгли с ЕУ договор аренды здания на Гагаринской улице, а в марте Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение об аннулировании лицензии на образовательную деятельность вуза. В октябре ЕУ подал в Рособрнадзор новый пакет документов на получение образовательной лицензии, но ответа пока так и не получил.

Сейчас ЕУ, когда-то один из лучших гуманитарных вузов в стране, не ведет образовательную деятельность, только научную. Студентов либо перевели в другие вузы, либо отчислили. Некоторым предложили места лаборантов в ЕУ с зарплатой равной стипендии. А это примерно 15 тысяч рублей.

Около трех часов дня — на это время было назначено начало митинга — протестующие развернули плакаты. На одном из них, который держал грустный молодой человек лет 20, было написано: «Из России я свалю, если тронете ЕУ». «А они этого и хотят», — тут же сообщила ему стоящая рядом женщина в цветастом платке, но уточнять кто это «они», не стала.

«У меня есть несколько знакомых, которые хотели поступать в ЕУ, — рассказал „Медузе“ 21-летний студент ВШЭ Максим. — Но после того как у вуза отозвали лицензию, они уехали учиться в Будапешт, Таллин. Я уезжать не хочу, поэтому сегодня я здесь».

На митинге были и сами студенты ЕУ. 21-летняя Наталья рассказала, как после первого курса ушла в академический отпуск, а этой осенью решила восстановиться. «Но оказалось, что восстанавливаться мне некуда», — грустно сказала она и развернула плакат с надписью: «Это фиаско, братан». Алексей Павловский учился на историческом факультете ЕУ. Теперь он лаборант в том же вузе. «Учебной деятельности больше нет, к сожалению. Но научная жизнь не закончена!» — бодро сообщил он «Медузе».

На площадь Ленина пришли и преподаватели ЕУ, например, профессор факультета антропологии Европейского университета Илья Утехин: «Есть некий общий дух и такие вещи [как участие в митинге] само собой разумеются. Когда [первый мэр Санкт-Петербурга] Анатолий Собчак передал ЕУ дворец Кушелева-Безбородко — это был жест, который выражал значимость науки для будущего России. Независимое образовательное учреждение, вписанное в мировой контекст, должно находиться во дворце. Теперь мы на заднем дворе, ну хорошо, что не у параши».

Митингующие так были заняты изучением плакатов друг друга и раздачей интервью, что пропустили приезд на площадь Ленина Ксении Собчак. Поддержать ЕУ ее позвали организаторы митинга. Один из них, выпускник ЕУ Рустам Фахретдинов, рассказал «Медузе», что «приятно удивился» согласию Собчак: «Она не предоставила нам абсолютно никаких условий своего участия».

Телеведущая вместе с сотрудником своего штаба Антоном Красовским незаметно для всех оказалось у ног Ильича и, соответственно, у сцены. Первой ее заметили представители левых партий — Союза коммунистической молодежи и анархо-коммунисты с черно-красными флагами.

Ксения Собчак на митинге в защиту Европейского университета Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA

Они тут же начали скандировать: «Позор!». Одинадцатиклассник Павел из Союза коммунистической молодежи закричал: «Богатые, руки прочь от науки!». Его поддержали мужчины из Революционной рабочей партии, держащие в руках красные флаги с черным кулаком по центру (РРП — российская партия троцкисткой направленности, созданная в 1999 году).

«Собчак — антисоветский человек, поэтому я против нее, — объяснил Павел „Медузе“. — Мои родители знают, что я здесь. Сначала были против, говорили, что меня арестуют и я никуда не поступлю».

Тем временем Ксения Собчак поднялась на трибуну и попыталась перекричать свист левых и крики школьника Павла: «Много лет назад мой отец был одним из основателей ЕУ. То, что сейчас происходит с лучшим частным вузом, — настоящий позор. Сегодня закроют ЕУ, а завтра это пойдет в школы, в другие университеты. И мы будем учить историю по учебникам , а не по учебнику ».

«Долой!», «А ну-ка, проваливай отсюда!» — скандировали в ответ из толпы.

Выступление телеведущей длилось не больше 2 минут. Под свист митингующих она спустилась с трибуны, села в «Мерседес» и уехала. Позднее пресс-секретарь кампании Собчак Ксения Чудинова рассказала, что телеведущую освистали неизвестные провокаторы. Сама Ксения Собчак, спустившись с трибуны, сказала, что не боится никаких провокаций и готова к ним.

Впрочем, далеко не все присутствующие были недовольны телеведущей. «Если бы не она (Ксения Собчак 9 ноября опубликовала на своем ютьюб-канале призыв прийти на митинг и поддержать ЕУ. — прим. „Медузы“), я бы просто не узнал об этом митинге», — признался «Медузе» 28-летний Артур.

«Она создает хайп, привлекает внимание к проблемам образования в Петербурге», — добавил 21-летний студент ВШЭ Максим. «Какое внимание? Она вообще не имеет никакого отношения к петербургскому образованию и культуре. Она здесь, чтобы сделать себе пиар», — не согласилась спутница Максима 20-летняя Дина. Через минуту ребята, забыв о цели митинга, уже спорили друг с другом о политике.

После отъезда телеведущей митинг продолжался еще около получаса, выступали депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, представитель Пулковской обсерватории Александр Шумилов, председатель профсоюза «Учитель» Андрей Демидов. Собравшиеся не только выступали против закрытия ЕУ, но и требовали выделять больше денег на науку и образование, выступали за бесплатное образование и автономность вузов. Все это время за ними внимательно наблюдали сотрудники полиции, которых на площади было не больше 15 человек. Еще несколько неопознанных человек в штатском фотографировали присутствующих на маленькие фотоаппараты.