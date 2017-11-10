Российские регионы один за другим начали предъявлять требования к Москве и прямо выражать недовольство «варягами», которые приезжают руководить, не зная местных реалий. Как пишет в статье для Московского центра Карнеги журналист Андрей Перцев, регионы ждут послаблений и — пусть пока и завуалированно — намекают Кремлю на то, что скоро выборы, и от регионов зависит, какой процент получит кандидат от власти. С разрешения редакции «Медуза» публикует эту статью целиком.

По сравнению с полной покорностью региональных властей в предыдущие 10–12 лет в России разгулялся настоящий парад суверенитетов. Губернаторы и депутаты, не стесняясь, ставят перед Москвой политические и экономические вопросы. Это раньше вертикаль власти перераспределяла в пользу центра налоги, перекраивала под себя избирательное и партийное законодательство, сковывала местные влиятельные группы дисциплиной «Единой России», отменяла выборы губернаторов и мэров — все это покорно сносили. Сейчас региональные власти не готовы мириться с новой экономической и политической экспансией Москвы. Они требуют не денег, они требуют самостоятельности и ссылаются на мнение народа. Регионы вспомнили, что Россия — федеративное государство.

Крепкие старожилы

Первой ласточкой новой вольницы стала январская пресс-конференция главы Белгородской области Евгения Савченко (занимает этот пост с 1991 года). Срок его полномочий истекал, большинство других таких губернаторов были отправлены в отставку, о которой они объявляли на пресс-конференциях. Журналистов собрал и Савченко, но собрал их для того, чтобы сказать: я остаюсь и пойду на перевыборы. Губернатор перехватил инициативу у Администрации президента, где настроились уволить старожила, и выиграл.

Позже сумел отбиться от увольнения глава Кемеровской области Аман Тулеев, хотя у него возникли неприятности как с силовиками, арестовавшими его ключевых замов, так и со здоровьем. Он сохранил пост, несмотря на тяжелую операцию и реабилитацию после нее, хотя фамилии возможных преемников уже открыто обсуждались.

И Евгений Савченко, и Аман Тулеев создали в своих регионах особые системы управления. В Кемеровской области власть демонстративно помогает населению с низкими доходами, принуждает собственников крупных предприятий строить и содержать социальные объекты. Стиль управления Тулеева — сверхавторитарный, он не терпит в области ни самостоятельный бизнес, ни политических противников; после выборов любого уровня в регионе обнаруживают аномально высокое голосование за партию власти. При этом у части населения губернатор действительно популярен.

Евгений Савченко также контролирует львиную долю крупного бизнеса (за исключением металлургии в Старом Осколе) в регионе, и многие жители области его правлением довольны — дороги строятся, жилье ремонтируется. Эти схемы управления в Кремле ломать не решаются, губернаторы это чувствуют и позволяют себе самостоятельные действия.

Принуждение невовремя

На этом фоне центр пытается подвергнуть запоздалой централизации Татарстан — регион со своей особой схемой взаимодействия с центром, обладавший большей автономией по сравнению с другими субъектами, вплоть до международных контактов. Республика до лета этого года имела федеративный договор с Москвой, который Кремль отказался продлевать. Влиятельные фигуры региональной политики, в том числе спикер местного Госсовета, не раз заявляли, что жители хотят продления договора и рассчитывают на реакцию Владимира Путина.

«К сожалению или, может быть, к счастью, у нас в Конституции есть статья 123. В ней прописано, что первая статья, где записано, что мы обладаем суверенитетом в рамках делегированных полномочий и договора РФ и РТ, не может меняться парламентом, а только на референдуме», — указал спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

Центр на диалог не пошел — Татарстану не ответил ни президент, ни премьер, ни даже спикер Госдумы или Совета Федерации. В будущем договору отказал первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, это местные элиты очень обидело. О продлении договора и недовольстве действиями Москвы статусные местные политики продолжают говорить до сих пор.

Центр тем не менее продолжает наступление. Владимир Путин поручил проверить, добровольно ли изучаются национальные языки в школах национальных республик. В Татарстане татарский язык прописан в конституции региона в качестве второго государственного. Например, президент (республика — единственный субъект РФ, где должность руководителя называется «президент») должен обязательно владеть им. Прокуратура начала рьяно исполнять поручение Путина и требовать перевода татарского языка из обязательных в факультативные предметы. Директора школ силовиков испугались, за них вступился президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы зашли чересчур далеко. Мы вернулись в 90-е годы. Как можно было сделать так, чтобы общество разделить, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было? К директорам школ так относиться нельзя. Завтра я должен с ними организовывать выборы. Или это специально так делается, чтобы в Татарстане было плохо по отношению к нашему президенту Владимиру Путину?» — возмутился Минниханов на сессии Госсовета.

Так откровенно и прямо главы регионов давно не выступали. Тем более не делали намеков на роль учителей в организации выборов. До этого Минниханова «сделать все для спасения языка» призвали лидеры общественного мнения — татарские писатели, ученые и художники. «Ваше решение — наш последний рубеж. В зависимости от того, каким оно будет, вы получите нашу поддержку или отчуждение. Наши пути разойдутся, когда „заинтересованные“ люди придут за „Татнефтью“, ТАИФом или за некоторыми руководящими персоналиями. Вас некому будет поддержать. А это непременно произойдет, если гражданское общество Татарстана и его руководство не проявят решимость постоять в правовых рамках за свои позиции до конца», — указали они в открытом письме главе региона (подписали 16 тысяч человек).

Минниханов пошел навстречу требованиям. В итоге в республике складывается нечастая в России ситуация: часть общества предъявляет местной власти требования, а та их выполняет, более того, признает только высшую волю народа — референдум. Симфония удивительная. Тем удивительнее, что центр недооценивает накал страстей — на два часа изучения татарского Москва вроде бы согласилась, но это явно не те шаги, которых ждали активисты.

Налоги и сборы

Дух времени чувствуют и в других субъектах. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун, чья фамилия фигурировала в списках на отставку, по примеру Амана Тулеева открыто обвинила местных силовиков в давлении и сохранила пост. Более того, с ней встретился Владимир Путин и пообещал поддержку региональным проектам.

Депутаты Хакасии и осудили силовиков, и попросили у правительства и Госдумы финансовой поддержки в общем размере 28,2 миллиарда рублей. Парламентарии поминают, что центр перераспределил долю в сборе налогов в свою пользу, и хотят, чтобы потери им вернули.

Новосибирские парламентарии обратились к центру с предложением полностью вернуть региону акцизный сбор на топливо — ранее бюджеты субъектов получали 100% этого налога, сейчас около 60%.

Сахалинское заксобрание не устроило перераспределение доходов от нефтедобычи в рамках «Соглашения о разделе продукции». Раньше области доставалось 75%, а Москве 25%, но в новом проекте федерального бюджета планировалось, что доли будут распределяться наоборот. Парламент области воспользовался подзабытым многими правом оставить отрицательный отзыв.

Помощи попросила Карелия. В случае Хакасии и Карелии депутаты прямо указали: не поможете — денег не хватит на исполнение майских указов Владимира Путина. В Новосибирске заявили, что в случае перераспределения налогов денег на ремонт и строительство дорог не хватит.

Губернаторы в этих случаях ведут себя по-разному: врио главы Новосибирской области, варяг Андрей Травников осудил парламентариев; такой же варяг Олег Кожемяко на Сахалине поддержал и поехал в Москву разбираться. В итоге доходы от нефти делятся между областью и центром 50 на 50, центр отобрал, но не столько, сколько планировал.

Глеб Никитин Михаил Метцель / ТАСС / Vida Press

Еще одна наметившаяся линия противостояния — отношения региональных и муниципальных депутатов с варягами-назначенцами. Гордума Нижнего Новгорода открыто выступила против инициативы нового врио, бывшего замминистра экономразвития Глеба Никитина, перейти к назначению мэра региональной столицы (сейчас там действует двухглавая система управления — мэром считается спикер, администрацией управляет сити-менеджер). Депутаты предложили вернуть прямые выборы мэра, сославшись на мнение горожан.

Понятно, что у местных влиятельных групп — например, у экс-мэра Нижнего Олега Сорокина, который контролирует пул парламентариев, свои интересы. И теперь эти интересы они готовы отстаивать. Губернатор Никитин провел через заксобрание закон о переходе на назначение мэра, но для вступления его в силу в отставку должен уйти действующий спикер Екатерина Солонченко, которая делать это не планирует. Сюрпризы возможны и при назначении мэра — окончательное решение принимают все равно депутаты.

Горсовет Новосибирска выразил недовольство, что врио губернатора Андрей Травников до сих пор не посетил собрание.

Это Путин виноват

Регионы подают голос. К этому привела и бюджетная политика федерального центра, и новые веяния в назначении варягов. Если раньше майские указы были священной коровой, а главы регионов покорно отчитывались об их формальном выполнении (даже если исполнение требовало урезания других расходов и залезания в долги), то теперь депутаты, а где-то и губернаторы прямо говорят: на ваши игрушки денег нет, мы уже не держимся. За этим утверждением маячит продолжение: а скоро не удержитесь и вы.

Перераспределение доходов в пользу центра из и так скудных региональных бюджетов вызывает мини-бунты. Понятно, что обращения депутатов и глав субъектов к центру предельно вежливы и мягки, но само их наличие демонстрирует жителям злую волю Москвы, которая отбирает последнее. Региональные власти не чешут голову и не идут в банк за очередным кредитом, а отправляют письмо в центр и умывают руки: мы вас предупреждали.

В случае Татарстана ситуацию обостряет сам центр и получает отповедь. Старожилы Савченко и Тулеев говорят Москве: что бы вы там ни планировали, мы сами разберемся, сколько нам править и когда уходить. Cильные и статусные горсоветы требуют уважения от губернаторов-назначенцев.

У нынешнего парада суверенитетов есть важная особенность — в большинстве случаев местные власти ссылаются на мнение населения или ухудшение его положения. Они мягко напоминают Москве: Россия — по закону федерация, а губернаторы и депутаты имеют немало прав, которыми до этого не пользовались. Наконец, население имеет право диктовать власти свое мнение — на референдуме или даже опросе, а та должна его учитывать.

Пока региональное руководство демонстрирует только то, что «вспомнило» про свои полномочия, и размышляет, пользоваться ли ими. Ссылки на мнение населения тоже симптоматичны. Центр столько лет глушил высказывания «хватит кормить Москву», недовольство уходом денег из регионов копилось так долго, что теперь в руках региональных депутатов и умных губернаторов появился инструмент манипуляции Кремлем. О многом говорит и момент, когда регионы заявили о своих правах: через несколько месяцев в России будут президентские выборы.

Региональные депутаты находятся ближе к земле и знают о настроениях избирателей побольше официальных соцопросов. У сильной и популярной власти многого не потребуешь, зато власти, которая начинает терять опору, можно предъявлять требования: вы точно знаете мнение населения? А мы знаем, и оно не в вашу пользу. Президент Татарстана прямо говорит: нам еще «организовывать выборы», подумайте и отстаньте.

Это «организовывать выборы» сквозит и в других обращениях. Это путинские майские указы рискуют оказаться невыполненными предвыборными обещаниями, это Путин поручил перераспределить налоги в пользу центра, это Путин назначил губернатора, который не хочет прислушиваться к мнению жителей. Это путинские силовики треплют местных чиновников и депутатов, а уж если они треплют власть имущих, то что говорить о простых гражданах.

Все эти слова уже наполовину сказаны, и регионы ждут послаблений из центра, иначе высказывания могут стать более прямыми. Нужно ли это президенту накануне выборов — вопрос риторический. Реакцию Москвы на парад суверенитетов трудно назвать адекватной: это можно видеть по Татарстану, где ситуация продолжает накаляться, хотя регион давал стабильно высокие проценты и партии власти, и Владимиру Путину.

В ответ на требования по перераспределению налогов регионы получают дотации либо бюджетные дешевые кредиты (но все равно это кредиты). Парад суверенитетов это вряд ли остановит: регионы усилиями Москвы начали озвучивать качественно новые требования. Им нужно не увеличение дотаций, как тому же Рамзану Кадырову, им нужно возвращение отнятых налогов, возвращение не денег, а самостоятельности.

Читайте также на Carnegie.Ru:

— Осень политика. Путин в эпоху коллективного регентства

— Что Кремль хотел и что получил от губернаторской ротации

— Губернаторопад. К чему приведет нынешняя волна отставок глав регионов