В Европе были недоступны тысячи сайтов, в России легли сайты «Ведомостей» и Znak.com. Что это было?

Утром 9 ноября по всей Европе оказались недоступны тысячи сайтов. В России перестали открываться некоторые СМИ, включая «Ведомости» и Znak.com. Причиной оказалась авария на крупнейшем европейском хостинг-провайдере OVH — на несколько часов у него возникли не связанные между собой проблемы в 10 дата-центрах из 22, три из них были полностью обесточены.

OVH — крупнейший европейский . Компания была основана в 1999 году во Франции, где базируется до сих пор. OVH предоставляет услуги хостинга и регистрации доменов, имеет 22 дата-центра в разных странах и обслуживает больше 18 миллионов сайтов. Это крупнейший хостинг-провайдер в Европе и один из самых крупных в мире.

Утром 9 ноября в OVH отключилось электричество. Проблемы наблюдались сразу в десяти дата-центрах компании во французских Рубе и Страсбурге. Владелец OVH Октав Клаба рассказал, что около 9:15 по местному времени в дата-центрах в Страсбурге отключились две независимые друг от друга высоковольтные линии на 20 кВ, а запасные генераторы не сработали. В итоге три дата-центра оказались обесточены. Примерно через час еще семь дата-центров в Рубе оказались недоступны, но уже по другой причине. По словам Клаба, из-за ошибки в программном обеспечении перестала работать оптическая линия, соединяющая дата-центры в Рубе и оборудование OVH в Париже, Амстердаме, Лондоне, Брюсселе и Франкфурте-на-Майне. Обе аварии произошли практически одновременно, но независимо друг от друга, подчеркивают в компании.

Тысячи сайтов оказались недоступны для пользователей из-за аварий. Французские СМИ говорят о «тысячах недоступных ресурсов». Больше всего пострадали сайты, работающие из Франции, Бельгии, Италии и Испании. Среди них парижский музей Помпиду, крупный французский телеканал BFM и сайт самого OVH. Точное количество сайтов, пострадавших от аварии, пока неизвестно, но в июне 2017 года во время аварии только на одном парижском дата-центре OVH были недоступны порядка 50 тысяч сайтов.

В России на несколько часов отключились сайты крупных СМИ. Утром 9 ноября из-за аварии у OVH оказались недоступны сайты «Ведомостей», Znak.com, The New Times и «Росбалта». Несколько часов они работали в соцсетях. Сайт и приложение «Ведомостей» перестали открываться примерно с 9:20 по московскому времени. «У нас, к сожалению, нет никакой возможности восстановить работу сайта и приложения прямо сейчас. Ждем, когда OVH решит свои проблемы. Мы проанализируем случившееся и постараемся в будущем не допустить подобных историй», — заявили в издании. Главный редактор «Росбалта» Николай Ульянов сказал «Медузе», что представители OVH с изданием не связывались и о предполагаемом времени устранения неполадок не сообщали.

Технические проблемы возникли утром 9 ноября и у других российских сайтов. Например, технический директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Григорий Жижилкин рассказал «Медузе», что утром из-за аварии у OVH были недоступны некоторые ресурсы ФБК. Однако их быстро переключили на резервные дата-центры; основные площадки фонда и кампании Навального работали без сбоев. «Работа самых важных и посещаемых наших площадок не зависит от одного хостинг-провайдера или дата-центра», — подчеркнул Жижилкин.

Около 12:30 OVH начал возобновлять работу сайтов, сообщил владелец хостинг-провайдера Октав Клаба. Около 14:00 по московскому времени работа дата-центров была восстановлена, но некоторые клиенты OVH все еще были отключены от сети. Сайты The New Times, Znak.com, «Ведомостей» и «Росбалта» примерно с 14:00 доступны для пользователей, однако «Ведомости» продолжают работать с перебоями.