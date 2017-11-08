Почему люди борются против прививок? Видеоразбор «Медузы»

Прививки появились больше двухсот лет назад — примерно тогда же появились и первые борцы против прививок. Люди боялись вакцинации как чего-то неизвестного и опасного, так же они боятся ее и сегодня. Зачем кому-то внушать людям, что прививки — это вредно, и почему вакцин боятся больше самих болезней? Объясняем меньше, чем за пять минут.