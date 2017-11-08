истории

Почему люди борются против прививок? Видеоразбор «Медузы»

Meduza
11:45, 8 ноября 2017

Прививки появились больше двухсот лет назад — примерно тогда же появились и первые борцы против прививок. Люди боялись вакцинации как чего-то неизвестного и опасного, так же они боятся ее и сегодня. Зачем кому-то внушать людям, что прививки — это вредно, и почему вакцин боятся больше самих болезней? Объясняем меньше, чем за пять минут.

Почему люди борются против прививок?
Meduza

текст Александра Зеркалева, анимация Андрей Першин, Роман Бородин, голос Лика Кремер, звук Владимир Афонский, Андрей Першин, арт-директор Настя Яровая, продюсер Лика Кремер

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текст Александра Зеркалева, анимация Андрей Першин, Роман Бородин, голос Лика Кремер, звук Владимир Афонский, Андрей Першин, арт-директор Настя Яровая, продюсер Лика Кремер

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