Кинокомпания Disney в начале ноября запретила журналистам газеты Los Angeles Times посещать предпоказы — сеансы для критиков, которые проходят до официальной премьеры. Disney обиделась на газету из-за расследования, которое издание опубликовало в сентябре 2017 года. Другие СМИ поддержали в конфликте Los Angeles Times — и объявили бойкот кинокомпании; несколько объединений критиков решили не присуждать никакие награды картинам студии. В итоге Disney пришлось отказаться от претензий к Los Angeles Times.

Los Angeles Times 3 ноября опубликовала обзор голливудских фильмов, которые выйдут в прокат в рождественские праздники. В тексте было примечание о том, что обычно в такие обзоры попадают картины всех студий, но в этом году компания Walt Disney запретила журналистам газеты посещать предпоказы своих фильмов. «The Times продолжит писать обзоры и рассказывать о фильмах и программах Disney после того, как они станут доступны общественности», — отмечалось в заметке. Из-за того же запрета Los Angeles Times не удалось одновременно со всеми выпустить обзор на фильм «Тор: Рагнарек».

Издание объясняло, что решение Disney связано с материалами о связях компании с властями Анахайма — города в Калифорнии, в котором действует Диснейленд. 24 и 26 сентября газета выпустила две статьи о том, что Disney пыталась влиять на местные выборы, а власти за два десятка лет обеспечили Disney «субсидии, льготы и защиту от будущих налогов» на миллиард долларов.

После того как Los Angeles Times написала о запрете, Disney выступила с критикой издания. Студия объявила, что газета «показала полное пренебрежение базовыми журналистскими стандартами», выпустив «ангажированную и неточную серию материалов». The Times в свою очередь утверждала, что Disney не просила издание ни о каких правках.

Уже через несколько дней запрет на посещение предпоказов для журналистов Los Angeles Times был снят. Возможно, это связано с тем, что Disney объявили бойкот другие издания. Из солидарности с Los Angeles Times не посещать предпоказы студии решили The Washington Post, The New York Times, сайт A.V. Club и другие издания.

«В обозримом будущем я не буду посещать предварительные показы фильмов Disney, включая картины ее дочерних компаний Lucasfilm и Marvel, и не буду писать об этих фильмах до тех пор, пока их не начнут показывать в кинотеатрах, — писала критик The Washington Post Алисса Розенберг. — Как человеку, который ужасно хочет посмотреть „Звездные войны: Последние джедаи“ и „Черную Пантеру“, мне больно об этом говорить. Но пока Disney не пускает на показы критиков из Los Angeles Times, я не могу в здравом уме посещать те же показы или писать обзоры заранее».

Твит Розенберг со ссылкой на ее заявление ретвитнула Ава Дюверней, режиссер диснеевского фильма «Излом времени» (должен выйти в марте 2018 года). «Хвалю журналистов, которые заступаются друг за друга. Я с вами», — написала она.

Saluting the film journalists standing up for one another. Standing with you. https://t.co/M9Fs22vv4L — Ava DuVernay (@ava) November 7, 2017

Решение Disney не понравилось и американским объединениям критиков — соответствующие организации из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Бостона, а также Национальное общество кинокритиков США решили исключить фильмы Disney из претендентов на свои ежегодные премии — голосования как раз должны были пройти в ноябре, декабре и начале января.

В итоге 7 ноября студия объявила, что запрет на посещение предпоказов фильмов журналистам Los Angeles Times отменен, — но не упомянула бойкот. В заявлении Disney говорится, что компания приняла это решение после «продуктивных обсуждений с новым руководством [газеты] конкретных претензий с нашей стороны».

The New York Times отмечает, что Disney и раньше пыталась влиять на СМИ и аналитиков, если ей не нравились те или иные публикации. По данным издания, представители студии говорят журналистам, что доступ к фильмам и возможность поговорить с топ-менеджерами компании — это «привилегия, а не право».